https://ria.ru/20220926/udalenie-1819398783.html

Эксперт объяснил, можно ли полностью "удалиться" из Сети

Эксперт объяснил, можно ли полностью "удалиться" из Сети - РИА Новости, 26.09.2022

Эксперт объяснил, можно ли полностью "удалиться" из Сети

Если вы по определенной причине приняли решение удалить информацию о себе в интернете, вам помогут несколько способов — прежде всего, обратиться в службу... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T02:15

2022-09-26T02:15

2022-09-26T02:15

общество

технологии

россия

павел мясоедов

яндекс

интеллектуальный резерв

интернет

соцсети

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Если вы по определенной причине приняли решение удалить информацию о себе в интернете, вам помогут несколько способов — прежде всего, обратиться в службу поддержки поисковиков. "Закон о забвении" дает вам основания так сделать, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Однако на сайтах данные все же останутся — чтобы удалить и их можно обратиться к так называемым брокерам данных, которые годами собирают всю информацию о пользователях и позднее продают ее рекламодателям. Они могут пойти навстречу пользователю и убрать его из списков.Найти брокеров можно через те же поисковики, уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220216/prilozheniya-1773024221.html

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общество, технологии, россия, павел мясоедов, яндекс, интеллектуальный резерв, интернет, соцсети