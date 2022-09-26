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Эксперт объяснил, можно ли полностью "удалиться" из Сети - РИА Новости, 26.09.2022
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Эксперт объяснил, можно ли полностью "удалиться" из Сети
Эксперт объяснил, можно ли полностью "удалиться" из Сети - РИА Новости, 26.09.2022
Эксперт объяснил, можно ли полностью "удалиться" из Сети
Если вы по определенной причине приняли решение удалить информацию о себе в интернете, вам помогут несколько способов — прежде всего, обратиться в службу... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T02:15
2022-09-26T02:15
общество
технологии
россия
павел мясоедов
яндекс
интеллектуальный резерв
интернет
соцсети
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Если вы по определенной причине приняли решение удалить информацию о себе в интернете, вам помогут несколько способов — прежде всего, обратиться в службу поддержки поисковиков. "Закон о забвении" дает вам основания так сделать, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Однако на сайтах данные все же останутся — чтобы удалить и их можно обратиться к так называемым брокерам данных, которые годами собирают всю информацию о пользователях и позднее продают ее рекламодателям. Они могут пойти навстречу пользователю и убрать его из списков.Найти брокеров можно через те же поисковики, уточнил собеседник агентства.
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общество, технологии, россия, павел мясоедов, яндекс, интеллектуальный резерв, интернет, соцсети
Общество, Технологии, Россия, Павел Мясоедов, Яндекс, Интеллектуальный Резерв, Интернет, Соцсети
02:15 26.09.2022
 
Эксперт объяснил, можно ли полностью "удалиться" из Сети

Эксперт Мясоедов: чтобы полностью удалить личные данные из Сети, нужны услуги брокеров

© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© Depositphotos / pressmaster
Клавиатура ноутбука. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Если вы по определенной причине приняли решение удалить информацию о себе в интернете, вам помогут несколько способов — прежде всего, обратиться в службу поддержки поисковиков. "Закон о забвении" дает вам основания так сделать, рассказал агентству "Прайм" директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.

“На его основании гражданин имеет право обратиться в службу поддержки поискового сервиса, наподобие Яндекса, с просьбой удалить результаты поисковых запросов о себе. Подобные законы существуют и в других странах, а некоторые поисковики и сами предлагают такую услугу. Для этого надо спуститься в нижнюю часть сайта и найти соответствующий раздел поддержки", — пояснил специалист.

Однако на сайтах данные все же останутся — чтобы удалить и их можно обратиться к так называемым брокерам данных, которые годами собирают всю информацию о пользователях и позднее продают ее рекламодателям. Они могут пойти навстречу пользователю и убрать его из списков.
Найти брокеров можно через те же поисковики, уточнил собеседник агентства.
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16 февраля, 02:18
Эксперт назвала приложения, которые могут воровать личные данные
 
ОбществоТехнологииРоссияПавел МясоедовЯндексИнтеллектуальный РезервИнтернетСоцсети
 
 
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