https://ria.ru/20220926/uchitel_goda-1819546601.html
"Уходящий поезд Влада А4". Страна выбирает Учителя года
"Уходящий поезд Влада А4". Страна выбирает Учителя года - РИА Новости, 26.09.2022
"Уходящий поезд Влада А4". Страна выбирает Учителя года
Преподаватели со всей страны принимают участие в конкурсе "Учитель года России" 2022. В гимназии №16 города Тюмени проходит испытание первого тура... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:14
2022-09-26T15:14
2022-09-26T18:41
общество
тюмень
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
учитель года 2022
социальный навигатор
сн_образование
государственный кремлевский дворец
лев яшин
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Преподаватели со всей страны принимают участие в конкурсе "Учитель года России" 2022. В гимназии №16 города Тюмени проходит испытание первого тура "Воспитательное событие". Любой желающий может зайти на сайт конкурса и понаблюдать за процессом в прямом эфире. В первый конкурсный день состоялось 50 "воспитательных событий" (30-минутные уроки). Учителя ставили перед собой определенные педагогические цели и по-разному их достигали. Некоторые начинали свой урок с исполнения гимна. Выяснилось, что дети уже выучили слова.Олеся Бобринева – учительница из Курска – провела урок о свободе и ответственности. После небольшой интерактивной презентации зашел разговор о Константине Рокоссовском, который "взял на себя огромную ответственность и нанес упреждающий артиллерийский удар по противнику". Для детей стало откровением, что он является единственным в истории СССР маршалом двух стран – СССР и Польши.Между тем учитель организовала видеомост с руководителем военно-исторического музея в Курске. Тюменские семиклассники смогли задать ему несколько вопросов, например, был ли Рокоссовский таким ответственным с самого детства или взрастил в себе это качество."Его детство закончилось в 6 лет, когда умер отец. Мальчик много работал, а в 14 лет потерял маму и взял ответственность за двух родных сестер", – рассказал директор музея.Аслан Кашежев затронул на уроке профориентационную тему. "Многие из старшеклассников до сих не знают, кем они хотят стать в будущем, они еще не сделали свой выбор. Но только размышления и открытые рассуждения помогут им определиться с этим выбором", – отметил учитель после урока.При этом он обратил внимание на то, что лишь единицы хотят стать учителями, и ситуация, по его мнению, будет только ухудшаться. "Мы должны прививать детям ценность учительства. Если мы этого не сделаем, это сделает Влад А4, и тогда нам будет очень трудно догнать уходящий поезд", – подытожил он.Ирина Кириллова провела урок о богатстве страны. В качестве ассоциативного ряда учитель использовала российские деньги – банкноты разного номинала. Начали со ста рублей ("крымская" банкнота). Дети под лупой рассматривали "Ласточкино гнездо" и памятник затопленным кораблям в Крыму. На других банкнотах они находили горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи и легендарного вратаря Льва Яшина, а потом все вместе рассуждали, что могло бы быть изображено на тюменской купюре – мост влюбленных или сквер кошек, а кто-то предложил изобразить пеликана (символ конкурса "Учитель года")."Деньги – богатство, но на деньгах изображены памятники и люди, а не бриллианты и дорогие машины. Машины есть везде, а наш Яшин такой один", – рассуждал класс.Дмитрий Воробьев начал урок в игровом формате: один ученик изображал растущее семечко, а другой – создавал помехи, выступая в роли препятствия. "В жизни возникает много препятствий, но преодолевать их всегда проще вместе, а не в одиночку", – отметил учитель и показал фотографии из личного архива (учитель с командой покорил Эверест). Затем класс отправился в турпоход: все учились распределять групповое снаряжение и правильно переходить горную реку с быстрым течением (держась за руки, приставным шагом, с уклоном вперед).На некоторых уроках обсуждали личные качества старухи Шапокляк и поступок 16-летнего Александра Ергина (он спас двух утопающих). На других уроках писали послание самому себе – фразу, которая может приободрить в критической ситуации.Конкурс "Учитель года России", который остается одним из самых масштабных событий в сфере педагогики, стартовал в Тюмени 20 сентября. В 2022 году он проходит в 33-й раз. Победитель будет объявлен 5 октября в Москве, а завершится конкурс праздничным концертом в Государственном Кремлевском Дворце.
https://ria.ru/20220924/uchitel_goda-1818980958.html
https://sn.ria.ru/20220921/uchitel-1818353312.html
https://ria.ru/20220921/konkurs-1818431133.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, тюмень, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), учитель года 2022, социальный навигатор, сн_образование, государственный кремлевский дворец, лев яшин
Общество, Тюмень, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Учитель года 2022, Социальный навигатор, СН_Образование, Государственный Кремлевский дворец, Лев Яшин
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Преподаватели со всей страны принимают участие в конкурсе "Учитель года России" 2022. В гимназии №16 города Тюмени проходит испытание первого тура "Воспитательное событие". Любой желающий может зайти на сайт конкурса и понаблюдать за процессом в прямом эфире. В первый конкурсный день состоялось 50 "воспитательных событий" (30-минутные уроки). Учителя ставили перед собой определенные педагогические цели и по-разному их достигали. Некоторые начинали свой урок с исполнения гимна. Выяснилось, что дети уже выучили слова.
Олеся Бобринева – учительница из Курска – провела урок о свободе и ответственности. После небольшой интерактивной презентации зашел разговор о Константине Рокоссовском, который "взял на себя огромную ответственность и нанес упреждающий артиллерийский удар по противнику". Для детей стало откровением, что он является единственным в истории СССР маршалом двух стран – СССР и Польши.
Между тем учитель организовала видеомост с руководителем военно-исторического музея в Курске. Тюменские семиклассники смогли задать ему несколько вопросов, например, был ли Рокоссовский таким ответственным с самого детства или взрастил в себе это качество.
"Его детство закончилось в 6 лет, когда умер отец. Мальчик много работал, а в 14 лет потерял маму и взял ответственность за двух родных сестер", – рассказал директор музея.
"У нас состоялась коммуникация, ребята почувствовали себя солидными, смогли самостоятельно задать вопросы в прямом эфире. Это и есть формирование социальной адаптивности. При этом мы стремились к свободе выражения мнений и эмоций, не стеснялись шутить и ошибаться", – резюмировала урок Олеся Бобринева.
Аслан Кашежев затронул на уроке профориентационную тему.
"Многие из старшеклассников до сих не знают, кем они хотят стать в будущем, они еще не сделали свой выбор. Но только размышления и открытые рассуждения помогут им определиться с этим выбором", – отметил учитель после урока.
При этом он обратил внимание на то, что лишь единицы хотят стать учителями, и ситуация, по его мнению, будет только ухудшаться.
"Мы должны прививать детям ценность учительства. Если мы этого не сделаем, это сделает Влад А4, и тогда нам будет очень трудно догнать уходящий поезд", – подытожил он.
Ирина Кириллова провела урок о богатстве страны. В качестве ассоциативного ряда учитель использовала российские деньги – банкноты разного номинала. Начали со ста рублей ("крымская" банкнота).
Дети под лупой рассматривали "Ласточкино гнездо" и памятник затопленным кораблям в Крыму. На других банкнотах они находили горнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи и легендарного вратаря Льва Яшина, а потом все вместе рассуждали, что могло бы быть изображено на тюменской купюре – мост влюбленных или сквер кошек, а кто-то предложил изобразить пеликана (символ конкурса "Учитель года").
"Деньги – богатство, но на деньгах изображены памятники и люди, а не бриллианты и дорогие машины. Машины есть везде, а наш Яшин такой один", – рассуждал класс.
"Для детей это стало озарением, что богатство – не всегда вещь, и даже денежные символы могут нести культуру и историческую память. Мне кажется, мы шагнули к другому пониманию богатства – оно может быть вечным", – отметила Ирина Кириллова в беседе с членами жюри.
Дмитрий Воробьев начал урок в игровом формате: один ученик изображал растущее семечко, а другой – создавал помехи, выступая в роли препятствия.
"В жизни возникает много препятствий, но преодолевать их всегда проще вместе, а не в одиночку", – отметил учитель и показал фотографии из личного архива (учитель с командой покорил Эверест). Затем класс отправился в турпоход: все учились распределять групповое снаряжение и правильно переходить горную реку с быстрым течением (держась за руки, приставным шагом, с уклоном вперед).
На некоторых уроках обсуждали личные качества старухи Шапокляк и поступок 16-летнего Александра Ергина (он спас двух утопающих). На других уроках писали послание самому себе – фразу, которая может приободрить в критической ситуации.
Конкурс "Учитель года России", который остается одним из самых масштабных событий в сфере педагогики, стартовал в Тюмени 20 сентября. В 2022 году он проходит в 33-й раз. Победитель будет объявлен 5 октября в Москве, а завершится конкурс праздничным концертом в Государственном Кремлевском Дворце.