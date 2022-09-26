https://ria.ru/20220926/tsik-1819633944.html

Председатель ЦИК ЛНР заявила, что ей безразличны обвинения СБ Украины

Председатель ЦИК ЛНР заявила, что ей безразличны обвинения СБ Украины - РИА Новости, 26.09.2022

Председатель ЦИК ЛНР заявила, что ей безразличны обвинения СБ Украины

Председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко, которую служба безопасности Украины подозревает в предательстве за организацию референдума о... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T19:33

2022-09-26T19:33

2022-09-26T19:33

в мире

елена кравченко

александр кофман

россия

луганская народная республика

запорожская область

нато

референдум в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818426217_0:138:3145:1907_1920x0_80_0_0_7901085c6eb907a86f67df8be3a10f13.jpg

ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко, которую служба безопасности Украины подозревает в предательстве за организацию референдума о присоединении к РФ, заявила, что ей безразличны эти обвинения.Ранее Служба безопасности Украины сообщила главам ЦИК ДНР и ЛНР Владимиру Высоцкому и Елене Кравченко, а также председателю общественной палаты ДНР Александру Кофману и советнику главы ЛНР Марине Филипповой о подозрении в предательстве за организацию референдумов о вхождении республик в состав России."Вы знаете, не хочется обращать внимание на заявления террористического государства, его террористических органов и должностных лиц. Мне абсолютно безразличны их обвинения, еще одно бессмысленное обвинение! Чего они этим добиваются? Нас не запугаешь ни обвинениями, ни угрозами. Мы восемь лет противостоим преступному киевскому режиму. Наш народ долго ждал этого события, голосование на референдуме проходит ни смотря ни на что и скоро мы узнаем его результаты", - сказала Кравченко РИА Новости.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220926/zelenskiy-1819611360.html

https://ria.ru/20220926/referendum-1819625325.html

https://ria.ru/20220926/operatsiya-1819604322.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, елена кравченко, александр кофман, россия, луганская народная республика, запорожская область, нато, референдум в донбассе