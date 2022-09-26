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Председатель ЦИК ЛНР заявила, что ей безразличны обвинения СБ Украины - РИА Новости, 26.09.2022
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Председатель ЦИК ЛНР заявила, что ей безразличны обвинения СБ Украины
Председатель ЦИК ЛНР заявила, что ей безразличны обвинения СБ Украины - РИА Новости, 26.09.2022
Председатель ЦИК ЛНР заявила, что ей безразличны обвинения СБ Украины
Председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко, которую служба безопасности Украины подозревает в предательстве за организацию референдума о... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:33
2022-09-26T19:33
в мире
елена кравченко
александр кофман
россия
луганская народная республика
запорожская область
нато
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко, которую служба безопасности Украины подозревает в предательстве за организацию референдума о присоединении к РФ, заявила, что ей безразличны эти обвинения.Ранее Служба безопасности Украины сообщила главам ЦИК ДНР и ЛНР Владимиру Высоцкому и Елене Кравченко, а также председателю общественной палаты ДНР Александру Кофману и советнику главы ЛНР Марине Филипповой о подозрении в предательстве за организацию референдумов о вхождении республик в состав России."Вы знаете, не хочется обращать внимание на заявления террористического государства, его террористических органов и должностных лиц. Мне абсолютно безразличны их обвинения, еще одно бессмысленное обвинение! Чего они этим добиваются? Нас не запугаешь ни обвинениями, ни угрозами. Мы восемь лет противостоим преступному киевскому режиму. Наш народ долго ждал этого события, голосование на референдуме проходит ни смотря ни на что и скоро мы узнаем его результаты", - сказала Кравченко РИА Новости.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220926/zelenskiy-1819611360.html
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в мире, елена кравченко, александр кофман, россия, луганская народная республика, запорожская область, нато, референдум в донбассе
В мире, Елена Кравченко, Александр Кофман, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, НАТО, Референдум в Донбассе
19:33 26.09.2022
 
Председатель ЦИК ЛНР заявила, что ей безразличны обвинения СБ Украины

Председатель ЦИК ЛНР Кравченко заявила, что ей безразличны обвинения СБ Украины

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко
Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК Луганской Народной Республики Елена Кравченко, которую служба безопасности Украины подозревает в предательстве за организацию референдума о присоединении к РФ, заявила, что ей безразличны эти обвинения.
Ранее Служба безопасности Украины сообщила главам ЦИК ДНР и ЛНР Владимиру Высоцкому и Елене Кравченко, а также председателю общественной палаты ДНР Александру Кофману и советнику главы ЛНР Марине Филипповой о подозрении в предательстве за организацию референдумов о вхождении республик в состав России.
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"Вы знаете, не хочется обращать внимание на заявления террористического государства, его террористических органов и должностных лиц. Мне абсолютно безразличны их обвинения, еще одно бессмысленное обвинение! Чего они этим добиваются? Нас не запугаешь ни обвинениями, ни угрозами. Мы восемь лет противостоим преступному киевскому режиму. Наш народ долго ждал этого события, голосование на референдуме проходит ни смотря ни на что и скоро мы узнаем его результаты", - сказала Кравченко РИА Новости.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
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С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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В миреЕлена КравченкоАлександр КофманРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьНАТОРеферендум в Донбассе
 
 
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