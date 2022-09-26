https://ria.ru/20220926/tsena-1819652158.html

Цены на одежду снижаются до 50 процентов благодаря параллельному импорту

Цены на одежду снижаются до 50 процентов благодаря параллельному импорту - РИА Новости, 26.09.2022

Цены на одежду снижаются до 50 процентов благодаря параллельному импорту

Снижение средней цены на одежду и обувь, ввезенную по параллельному импорту, достигает 50%, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T20:49

2022-09-26T20:49

2022-09-26T21:24

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/32320/28/323202854_0:181:2913:1820_1920x0_80_0_0_f88983f1b8215355bb0b8fd0dd9dc98b.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Снижение средней цены на одежду и обувь, ввезенную по параллельному импорту, достигает 50%, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России."По информации, поступившей от крупнейших маркетплейсов, в категориях "одежда", "обувь", где разрешен свободный импорт, наблюдается снижение средней цены товаров от 7% до 50%", - говорится в сообщении.При этом по определенным категориям потребительских товаров, где такой импорт не разрешен, отмечается рост цен на отдельные категории до 30% и снижение объемов реализации от 8% до 20% по сравнению с 2021 годом.Кроме того, по инициативе ФАС были проведены совместные встречи с ведущими маркетплейсами, где обозначали намерения всех торговых площадок внедрять механизмы взаимодействия с продавцами, направленные на минимизацию объема попадающего в продажу контрафакта.Антимонопольная служба также напомнила, что гарантийное обслуживание обязан осуществлять производитель, продавец или импортер товаров. Поэтому даже в отсутствие возможности обращения в представительство производителя покупатель может обратиться к продавцу или импортеру. Вместе с тем объем гарантии по срокам и объемам работ может быть добровольно расширен любым участником цепочки.Весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список - прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.

https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819586142.html

https://ria.ru/20220924/import-1818409175.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)