https://ria.ru/20220926/travnikov-1819413454.html
Новосибирский губернатор дал поручение по частичной мобилизации
Новосибирский губернатор дал поручение по частичной мобилизации - РИА Новости, 26.09.2022
Новосибирский губернатор дал поручение по частичной мобилизации
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил при полном выполнении плана частичной мобилизации в регионе предоставить отсрочку уникальным... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T07:54
2022-09-26T07:54
2022-09-26T07:54
андрей травников
новосибирская область
россия
частичная мобилизация в россии
безопасность
общество
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НОВОСИБИРСК, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил при полном выполнении плана частичной мобилизации в регионе предоставить отсрочку уникальным специалистам и сохранить условия для социально-экономического развития области.В понедельник на оперативном совещании в облправительстве Травников сообщил, что первые дни частичной мобилизации в Новосибирской области прошли "достаточно четко, организованно, без серьезных сбоев, ошибок и накладок". Он поблагодарил за это всех глав городов и районов, председателей муниципальных призывных комиссий и выразил уверенность, что регион выполнит поставленные задачи."Безусловно, главная задача, стоящая перед нами – это обеспечение частичной мобилизации в соответствии с доведенным заданием. Но также мы должны сохранить работоспособность и нормальное функционирование отдельных предприятий и организаций – не только подпадающих под бронирование и определенных федеральным законодательством, но и тех, от которых зависит жизнедеятельность наших населенных пунктов или социально-экономическое развитие региона", - сказал губернатор.Травников отметил, что нельзя допускать, чтобы призывали уникальных специалистов – таких, от которых зависит деятельность отдельных организаций и предприятий Новосибирской области. Им, по словам главы региона, необходимо предоставлять отсрочку, чтобы не допустить "негативных последствий". Все механизмы этого и порядок действий согласованы, уточнил он.Он также обратил внимание на недопустимость ошибок при проведении частичной мобилизации, в частности, недопустимости призыва жителей региона в нарушение законодательства.На оперативном совещании замначальника ГУМВД по Новосибирской области Кирилл Травин доложил, что на прошедшей неделе на шести несогласованных с властями акциях полицейские задержали 85 правонарушителей. "Мероприятия <…> по проведению частичной мобилизации, об оказании содействия в проведении референдумов о вхождении в состав РФ ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины обеспечиваются в полном объеме", - сказал он.
https://ria.ru/20220925/zakon-1819389362.html
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андрей травников, новосибирская область, россия, частичная мобилизация в россии, безопасность, общество
Андрей Травников, Новосибирская область, Россия, Частичная мобилизация в России, Безопасность, Общество
Новосибирский губернатор дал поручение по частичной мобилизации
Новосибирский губернатор поручил при частичной мобилизации учесть задачи развития области
НОВОСИБИРСК, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил при полном выполнении плана частичной мобилизации в регионе предоставить отсрочку уникальным специалистам и сохранить условия для социально-экономического развития области.
В понедельник на оперативном совещании в облправительстве Травников сообщил, что первые дни частичной мобилизации в Новосибирской области прошли "достаточно четко, организованно, без серьезных сбоев, ошибок и накладок". Он поблагодарил за это всех глав городов и районов, председателей муниципальных призывных комиссий и выразил уверенность, что регион выполнит поставленные задачи.
"Безусловно, главная задача, стоящая перед нами – это обеспечение частичной мобилизации в соответствии с доведенным заданием. Но также мы должны сохранить работоспособность и нормальное функционирование отдельных предприятий и организаций – не только подпадающих под бронирование и определенных федеральным законодательством, но и тех, от которых зависит жизнедеятельность наших населенных пунктов или социально-экономическое развитие региона", - сказал губернатор.
Травников отметил, что нельзя допускать, чтобы призывали уникальных специалистов – таких, от которых зависит деятельность отдельных организаций и предприятий Новосибирской области. Им, по словам главы региона, необходимо предоставлять отсрочку, чтобы не допустить "негативных последствий". Все механизмы этого и порядок действий согласованы, уточнил он.
"Это должны быть индивидуальные решения в отношении уникальных специалистов, от которых зависит работа отдельных предприятий и организаций. Главная задача – обеспечить частичную мобилизацию, но также наша задача – найти баланс и сохранить условия для социально-экономического развития региона", – подчеркнул Травников.
Он также обратил внимание на недопустимость ошибок при проведении частичной мобилизации, в частности, недопустимости призыва жителей региона в нарушение законодательства.
На оперативном совещании замначальника ГУМВД по Новосибирской области Кирилл Травин доложил, что на прошедшей неделе на шести несогласованных с властями акциях полицейские задержали 85 правонарушителей. "Мероприятия <…> по проведению частичной мобилизации, об оказании содействия в проведении референдумов о вхождении в состав РФ
ЛНР, ДНР
, Херсонской и Запорожской областей Украины
обеспечиваются в полном объеме", - сказал он.