https://ria.ru/20220926/trass-1819514651.html

"Она не в себе". Слова Трасс о Путине разозлили британцев

"Она не в себе". Слова Трасс о Путине разозлили британцев - РИА Новости, 26.09.2022

"Она не в себе". Слова Трасс о Путине разозлили британцев

Читатели газеты Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс после призыва игнорировать предупреждения президента России Владимира... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:44

2022-09-26T13:44

2022-09-26T14:24

лиз трасс

владимир путин

великобритания

россия

в мире

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сергей лавров

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс после призыва игнорировать предупреждения президента России Владимира Путина. "Путин думает, что она идиотка. Он прав", — написал один из комментаторов."Как это может блефом? Путин, кажется, всегда говорит прямо, имеет в виду то, что говорит. Она плохо разбирается в характерах и рискует нашими жизнями", — поддержал другой. "Она просто повторяет то, чего хотят США в глобальной борьбе за сохранение своей гегемонии. Национальные интересы Великобритании для нее ничто", — отметил третий. "Она безнадежно не в себе. Когда мы сможем избавиться от нее", — резюмировали читатели.В интервью американскому телеканалу CNN Трасс призвала Запад игнорировать предупреждения Путина и продолжать вводить антироссийские санкции, а также помогать Украине. В недавнем обращении к россиянам глава государства заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

https://ria.ru/20220926/udar-1819409587.html

https://ria.ru/20220926/zelenskiy-1819419312.html

https://ria.ru/20220925/ukraina-1819273352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

лиз трасс, владимир путин, великобритания, россия, в мире, нато, сергей лавров