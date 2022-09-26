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"Она не в себе". Слова Трасс о Путине разозлили британцев - РИА Новости, 26.09.2022
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"Она не в себе". Слова Трасс о Путине разозлили британцев
"Она не в себе". Слова Трасс о Путине разозлили британцев - РИА Новости, 26.09.2022
"Она не в себе". Слова Трасс о Путине разозлили британцев
Читатели газеты Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс после призыва игнорировать предупреждения президента России Владимира... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:44
2022-09-26T14:24
лиз трасс
владимир путин
великобритания
россия
в мире
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс после призыва игнорировать предупреждения президента России Владимира Путина. "Путин думает, что она идиотка. Он прав", — написал один из комментаторов."Как это может блефом? Путин, кажется, всегда говорит прямо, имеет в виду то, что говорит. Она плохо разбирается в характерах и рискует нашими жизнями", — поддержал другой. "Она просто повторяет то, чего хотят США в глобальной борьбе за сохранение своей гегемонии. Национальные интересы Великобритании для нее ничто", — отметил третий. "Она безнадежно не в себе. Когда мы сможем избавиться от нее", — резюмировали читатели.В интервью американскому телеканалу CNN Трасс призвала Запад игнорировать предупреждения Путина и продолжать вводить антироссийские санкции, а также помогать Украине. В недавнем обращении к россиянам глава государства заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
https://ria.ru/20220926/udar-1819409587.html
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лиз трасс, владимир путин, великобритания, россия, в мире, нато, сергей лавров
Лиз Трасс, Владимир Путин, Великобритания, Россия, В мире, НАТО, Сергей Лавров
13:44 26.09.2022 (обновлено: 14:24 26.09.2022)
 
"Она не в себе". Слова Трасс о Путине разозлили британцев

Читатели Daily Mail раскритиковали Трасс за призыв игнорировать предупреждения Путина

© AP Photo / Alastair GrantЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Alastair Grant
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс после призыва игнорировать предупреждения президента России Владимира Путина.

"Путин думает, что она идиотка. Он прав", — написал один из комментаторов.
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"Как это может блефом? Путин, кажется, всегда говорит прямо, имеет в виду то, что говорит. Она плохо разбирается в характерах и рискует нашими жизнями", — поддержал другой.
"Она просто повторяет то, чего хотят США в глобальной борьбе за сохранение своей гегемонии. Национальные интересы Великобритании для нее ничто", — отметил третий.
"Я хочу, чтобы она перестала дразнить Путина!" — подчеркнул еще один пользователь.
"Она безнадежно не в себе. Когда мы сможем избавиться от нее", — резюмировали читатели.
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В интервью американскому телеканалу CNN Трасс призвала Запад игнорировать предупреждения Путина и продолжать вводить антироссийские санкции, а также помогать Украине.

В недавнем обращении к россиянам глава государства заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
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