13:44 26.09.2022 (обновлено: 14:24 26.09.2022)
"Она не в себе". Слова Трасс о Путине разозлили британцев
Читатели Daily Mail раскритиковали Трасс за призыв игнорировать предупреждения Путина
© AP Photo / Alastair GrantЛиз Трасс
© AP Photo / Alastair Grant
Лиз Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Лиз Трасс после призыва игнорировать предупреждения президента России Владимира Путина.
"Путин думает, что она идиотка. Он прав", — написал один из комментаторов.
"Путин думает, что она идиотка. Он прав", — написал один из комментаторов.
"Как это может блефом? Путин, кажется, всегда говорит прямо, имеет в виду то, что говорит. Она плохо разбирается в характерах и рискует нашими жизнями", — поддержал другой.
"Она просто повторяет то, чего хотят США в глобальной борьбе за сохранение своей гегемонии. Национальные интересы Великобритании для нее ничто", — отметил третий.
"Я хочу, чтобы она перестала дразнить Путина!" — подчеркнул еще один пользователь.
"Она безнадежно не в себе. Когда мы сможем избавиться от нее", — резюмировали читатели.
В интервью американскому телеканалу CNN Трасс призвала Запад игнорировать предупреждения Путина и продолжать вводить антироссийские санкции, а также помогать Украине.
В недавнем обращении к россиянам глава государства заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
В недавнем обращении к россиянам глава государства заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и уже пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
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