https://ria.ru/20220926/torgovlya-1819415728.html

Санкции не сделали торговлю с Россией невозможной, заявили в МИД Венесуэлы

Санкции не сделали торговлю с Россией невозможной, заявили в МИД Венесуэлы - РИА Новости, 26.09.2022

Санкции не сделали торговлю с Россией невозможной, заявили в МИД Венесуэлы

Торговля между Венесуэлой и Россией осложнилась из-за западных санкций, которым подверглись обе страны, но сотрудничество продолжается, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T08:17

2022-09-26T08:17

2022-09-26T11:44

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сергей лавров

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ООН, 26 сен — РИА Новости. Торговля между Венесуэлой и Россией осложнилась из-за западных санкций, которым подверглись обе страны, но сотрудничество продолжается, заявил РИА Новости министр иностранных дел латиноамериканской республики Карлос Фариа, который находится в Нью-Йорке на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.По словам министра, ситуация в сфере торговли обсуждалась на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым, состоявшейся на полях Генассамблеи."Они (санкции. — Прим. ред.) создали некоторые сложности для нашего торгового сотрудничества, но не сделали его невозможным — мы уже находим пути продолжения такой кооперации", — сказал Фариа.Он отметил, что на встрече с Лавровым шла речь и об увеличении товарооборота между Россией и Венесуэлой, а также о проектах в основных областях сотрудничества."Мы говорили и об экспортных поставках креветок, которые готовит Венесуэла, о необходимости наращивания торговли. <…> Россия также сделала благородный жест, увеличив число стипендий и квот, что позволит нашим молодым студентам отправиться в Россию и получить великолепное университетское образование", — добавил министр.Он подчеркнул, что Венесуэла и Россия связаны отношениями дружбы и стратегического партнерства, и это не изменилось и после сначала российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220920/sanktsii-1818103606.html

https://ria.ru/20220925/ukraina-1819254963.html

россия

венесуэла

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, венесуэла, оон, нью-йорк (город), сергей лавров