08:17 26.09.2022 (обновлено: 11:44 26.09.2022)
Санкции не сделали торговлю с Россией невозможной, заявили в МИД Венесуэлы
Глава МИД Венесуэлы: санкции осложнили торговлю с Россией, но не сделали ее невозможной
Портреты боливарианских лидеров на здании в центре Каракаса. Архивное фото
ООН, 26 сен — РИА Новости. Торговля между Венесуэлой и Россией осложнилась из-за западных санкций, которым подверглись обе страны, но сотрудничество продолжается, заявил РИА Новости министр иностранных дел латиноамериканской республики Карлос Фариа, который находится в Нью-Йорке на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
По словам министра, ситуация в сфере торговли обсуждалась на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым, состоявшейся на полях Генассамблеи.
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"Они (санкции. — Прим. ред.) создали некоторые сложности для нашего торгового сотрудничества, но не сделали его невозможным — мы уже находим пути продолжения такой кооперации", — сказал Фариа.
Он отметил, что на встрече с Лавровым шла речь и об увеличении товарооборота между Россией и Венесуэлой, а также о проектах в основных областях сотрудничества.
"Мы говорили и об экспортных поставках креветок, которые готовит Венесуэла, о необходимости наращивания торговли. <…> Россия также сделала благородный жест, увеличив число стипендий и квот, что позволит нашим молодым студентам отправиться в Россию и получить великолепное университетское образование", — добавил министр.
Он подчеркнул, что Венесуэла и Россия связаны отношениями дружбы и стратегического партнерства, и это не изменилось и после сначала российской военной спецоперации на Украине.
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