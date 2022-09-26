https://ria.ru/20220926/tor-1819417973.html

Минобороны показало работу ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет

Минобороны показало работу ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет - РИА Новости, 26.09.2022

Минобороны показало работу ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет

Российское Минобороны опубликовало в Telegram-канале видео, демонстрирующее, как зенитные ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2" сбивают украинские ракеты. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T08:40

2022-09-26T08:40

2022-09-26T09:41

специальная военная операция на украине

безопасность

донбасс

украина

тор (зенитный ракетный комплекс)

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало в Telegram-канале видео, демонстрирующее, как зенитные ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2" сбивают украинские ракеты.В ролике можно видеть, как две машины комплекса выезжают на боевую позицию, затем показывается обнаружение операторами украинских ракет на расстоянии 9,9 километра, после чего дается команда на пуск противоракет. После фиксации уничтожения целей в воздухе "Торы" покидают позиции."Мне пришла команда с БКП, что надвигается ракетный удар. Мной было обнаружено две ракеты, по которым потом велся огонь. После уничтожения все подтвердилось. Обломки данных объектов были найдены в поле", — сказал начальник расчета "Тор-М2", представившийся Тимуром.По его мнению, если бы ракеты попали в цель, это привело бы к большим жертвам среди мирного населения.Комплекс "Тор-М2" предназначен для прикрытия сухопутных соединений и частей от ударов крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе выполненных по технологии "стелс". Может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме, одновременно сопровождать до нескольких десятков воздушных целей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220923/spetsoperatsiya-1818857067.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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"Тор-М2" в работе: ракетный комплекс поразил боевые цели на Украине Кадры работы ракетного комплекса «Тор-М2», успешно поразившего украинские цели 2022-09-26T08:40 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донбасс, украина, тор (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф