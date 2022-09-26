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Минобороны показало работу ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет - РИА Новости, 26.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/tor-1819417973.html
Минобороны показало работу ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет
Минобороны показало работу ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет - РИА Новости, 26.09.2022
Минобороны показало работу ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет
Российское Минобороны опубликовало в Telegram-канале видео, демонстрирующее, как зенитные ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2" сбивают украинские ракеты. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T08:40
2022-09-26T09:41
специальная военная операция на украине
безопасность
донбасс
украина
тор (зенитный ракетный комплекс)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало в Telegram-канале видео, демонстрирующее, как зенитные ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2" сбивают украинские ракеты.В ролике можно видеть, как две машины комплекса выезжают на боевую позицию, затем показывается обнаружение операторами украинских ракет на расстоянии 9,9 километра, после чего дается команда на пуск противоракет. После фиксации уничтожения целей в воздухе "Торы" покидают позиции."Мне пришла команда с БКП, что надвигается ракетный удар. Мной было обнаружено две ракеты, по которым потом велся огонь. После уничтожения все подтвердилось. Обломки данных объектов были найдены в поле", — сказал начальник расчета "Тор-М2", представившийся Тимуром.По его мнению, если бы ракеты попали в цель, это привело бы к большим жертвам среди мирного населения.Комплекс "Тор-М2" предназначен для прикрытия сухопутных соединений и частей от ударов крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе выполненных по технологии "стелс". Может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме, одновременно сопровождать до нескольких десятков воздушных целей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220923/spetsoperatsiya-1818857067.html
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"Тор-М2" в работе: ракетный комплекс поразил боевые цели на Украине
Кадры работы ракетного комплекса «Тор-М2», успешно поразившего украинские цели
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безопасность, донбасс, украина, тор (зенитный ракетный комплекс), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донбасс, Украина, Тор (зенитный ракетный комплекс), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
08:40 26.09.2022 (обновлено: 09:41 26.09.2022)
 
Минобороны показало работу ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет

Минобороны России опубликовало видео работы ЗРК "Тор-М2" по перехвату украинских ракет

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российское Минобороны опубликовало в Telegram-канале видео, демонстрирующее, как зенитные ракетные комплексы малой дальности "Тор-М2" сбивают украинские ракеты.
В ролике можно видеть, как две машины комплекса выезжают на боевую позицию, затем показывается обнаружение операторами украинских ракет на расстоянии 9,9 километра, после чего дается команда на пуск противоракет. После фиксации уничтожения целей в воздухе "Торы" покидают позиции.
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"Мне пришла команда с БКП, что надвигается ракетный удар. Мной было обнаружено две ракеты, по которым потом велся огонь. После уничтожения все подтвердилось. Обломки данных объектов были найдены в поле", — сказал начальник расчета "Тор-М2", представившийся Тимуром.
По его мнению, если бы ракеты попали в цель, это привело бы к большим жертвам среди мирного населения.
"Я думаю, инфраструктура очень бы сильно пострадала и жертвы были бы колоссальные, потому что данная ракета предназначена для уничтожения крупных объектов", — добавил военнослужащий.
Комплекс "Тор-М2" предназначен для прикрытия сухопутных соединений и частей от ударов крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе выполненных по технологии "стелс". Может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме, одновременно сопровождать до нескольких десятков воздушных целей.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонбассУкраинаТор (зенитный ракетный комплекс)Вооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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