https://ria.ru/20220926/tonnel-1819494378.html
Бочкарев: между станциями метро "ЗИЛ" и "Крымская" строят второй тоннель
Бочкарев: между станциями метро "ЗИЛ" и "Крымская" строят второй тоннель - РИА Новости, 26.09.2022
Бочкарев: между станциями метро "ЗИЛ" и "Крымская" строят второй тоннель
В Москве между станциями "ЗИЛ" и "Крымская" строящейся Троицкой линии метро началась проходка второго тоннеля, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:47
2022-09-26T12:47
2022-09-26T12:47
андрей бочкарев
москва
троицк
стройкомплекс москвы
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строительство метро в москве
метро
московский метрополитен
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МОСКВА, 26 сен - РИА Недвижимость. В Москве между станциями "ЗИЛ" и "Крымская" строящейся Троицкой линии метро началась проходка второго тоннеля, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Тоннелепроходческий щит "София" должен пройти 1770 метров на глубине до 28 метров в сложных геологических условиях, отметил Бочкарев.Между станциями "Вавиловская" и "Новаторская" Троицкой линии уже пройден правый тоннель, щит "Людмила" завершает проходку левого тоннеля на этом перегоне. "Вавиловскую" и "Академическую" соединяют тоннелепроходческие комплексы "Марина" и "Ольга". Соседний правый тоннель от станции "ЗИЛ" к "Крымской" прокладывает щит "Александра".Троицкая (Коммунарская) линия протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "ЗИЛ" до Троицка в новой Москве. На ней будет 17 станций.
https://ria.ru/20220901/bochkarev-1813736932.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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