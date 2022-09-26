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Бочкарев: между станциями метро "ЗИЛ" и "Крымская" строят второй тоннель - РИА Новости, 26.09.2022
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Бочкарев: между станциями метро "ЗИЛ" и "Крымская" строят второй тоннель
Бочкарев: между станциями метро "ЗИЛ" и "Крымская" строят второй тоннель - РИА Новости, 26.09.2022
Бочкарев: между станциями метро "ЗИЛ" и "Крымская" строят второй тоннель
В Москве между станциями "ЗИЛ" и "Крымская" строящейся Троицкой линии метро началась проходка второго тоннеля, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:47
2022-09-26T12:47
андрей бочкарев
москва
троицк
стройкомплекс москвы
завод имени лихачева (зил)
строительство метро в москве
метро
московский метрополитен
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МОСКВА, 26 сен - РИА Недвижимость. В Москве между станциями "ЗИЛ" и "Крымская" строящейся Троицкой линии метро началась проходка второго тоннеля, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Тоннелепроходческий щит "София" должен пройти 1770 метров на глубине до 28 метров в сложных геологических условиях, отметил Бочкарев.Между станциями "Вавиловская" и "Новаторская" Троицкой линии уже пройден правый тоннель, щит "Людмила" завершает проходку левого тоннеля на этом перегоне. "Вавиловскую" и "Академическую" соединяют тоннелепроходческие комплексы "Марина" и "Ольга". Соседний правый тоннель от станции "ЗИЛ" к "Крымской" прокладывает щит "Александра".Троицкая (Коммунарская) линия протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "ЗИЛ" до Троицка в новой Москве. На ней будет 17 станций.
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андрей бочкарев, москва, троицк, стройкомплекс москвы, завод имени лихачева (зил), строительство метро в москве, метро, московский метрополитен
Андрей Бочкарев, Москва, Троицк, Стройкомплекс Москвы, Завод имени Лихачева (ЗИЛ), Строительство метро в Москве, Метро, Московский метрополитен
12:47 26.09.2022
 

Бочкарев: между станциями метро "ЗИЛ" и "Крымская" строят второй тоннель

CC BY 4.0 / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин / Тоннелепроходческий щит "София" Троицкой линии метро
Тоннелепроходческий щит София Троицкой линии метро - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
CC BY 4.0 / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин /
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МОСКВА, 26 сен - РИА Недвижимость. В Москве между станциями "ЗИЛ" и "Крымская" строящейся Троицкой линии метро началась проходка второго тоннеля, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Спустя месяц после старта первой тоннелепроходки между станциями "ЗИЛ" и "Крымская" на центральном участке перспективной Троицкой линии приступили к строительству второго, левого тоннеля данного перегона", – рассказал он..
Тоннелепроходческий щит "София" должен пройти 1770 метров на глубине до 28 метров в сложных геологических условиях, отметил Бочкарев.
Между станциями "Вавиловская" и "Новаторская" Троицкой линии уже пройден правый тоннель, щит "Людмила" завершает проходку левого тоннеля на этом перегоне. "Вавиловскую" и "Академическую" соединяют тоннелепроходческие комплексы "Марина" и "Ольга". Соседний правый тоннель от станции "ЗИЛ" к "Крымской" прокладывает щит "Александра".
Троицкая (Коммунарская) линия протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "ЗИЛ" до Троицка в новой Москве. На ней будет 17 станций.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
1 сентября, 14:47
Бочкарев: на МЦД планируется построить 44 тоннеля, эстакады и путепровода
 
Андрей БочкаревМоскваТроицкСтройкомплекс МосквыЗавод имени Лихачева (ЗИЛ)Строительство метро в МосквеМетроМосковский метрополитен
 
 
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