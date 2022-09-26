https://ria.ru/20220926/tonnel-1819494378.html

Бочкарев: между станциями метро "ЗИЛ" и "Крымская" строят второй тоннель

Бочкарев: между станциями метро "ЗИЛ" и "Крымская" строят второй тоннель - РИА Новости, 26.09.2022

Бочкарев: между станциями метро "ЗИЛ" и "Крымская" строят второй тоннель

В Москве между станциями "ЗИЛ" и "Крымская" строящейся Троицкой линии метро началась проходка второго тоннеля, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:47

2022-09-26T12:47

2022-09-26T12:47

андрей бочкарев

москва

троицк

стройкомплекс москвы

завод имени лихачева (зил)

строительство метро в москве

метро

московский метрополитен

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МОСКВА, 26 сен - РИА Недвижимость. В Москве между станциями "ЗИЛ" и "Крымская" строящейся Троицкой линии метро началась проходка второго тоннеля, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Тоннелепроходческий щит "София" должен пройти 1770 метров на глубине до 28 метров в сложных геологических условиях, отметил Бочкарев.Между станциями "Вавиловская" и "Новаторская" Троицкой линии уже пройден правый тоннель, щит "Людмила" завершает проходку левого тоннеля на этом перегоне. "Вавиловскую" и "Академическую" соединяют тоннелепроходческие комплексы "Марина" и "Ольга". Соседний правый тоннель от станции "ЗИЛ" к "Крымской" прокладывает щит "Александра".Троицкая (Коммунарская) линия протяженностью почти 40 километров должна пройти от станции "ЗИЛ" до Троицка в новой Москве. На ней будет 17 станций.

https://ria.ru/20220901/bochkarev-1813736932.html

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троицк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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