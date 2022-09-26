Войска Украины обстреляли Горловку и Донецк "натовскими" снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку и Донецк "натовскими" снарядами
Осколки снарядов крупного калибра. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Украинские войска в понедельник обстреляли Горловку и Донецк, выпустив в общей сложности девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:06 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Центрально - городской р-н): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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Отмечается, что в 00.48 украинские военные выпустили 3 снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка. Кроме того, представительство зафиксировало также в 04.45 обстрел поселка Гольмовский, по нему выпущено 5 снарядов калибром 122 миллиметра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.