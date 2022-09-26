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Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Рубежное
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Рубежное - РИА Новости, 26.09.2022
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Рубежное
Украинские войска в 00.10 выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Рубежное в ЛНР, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T02:15
2022-09-26T02:15
2022-09-26T02:15
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
луганская народная республика
сцкк
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ЛУГАНСК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска в 00.10 выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS по городу Рубежное в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, рубежное, луганская народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рубежное, Луганская Народная Республика, СЦКК
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Рубежное
Представительство ЛНР в СЦКК: ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по городу Рубежное