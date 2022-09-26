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Районы Донецка и Макеевки вновь подверглись обстрелам
Районы Донецка и Макеевки вновь подверглись обстрелам - РИА Новости, 26.09.2022
Районы Донецка и Макеевки вновь подверглись обстрелам
Ряд районов Донецка и Макеевки подверглись обстрелам в период с 23.08 по 00.21 (совпадает с московским временем), украинская сторона применяла снаряды калибром... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T01:07
2022-09-26T01:07
2022-09-26T01:07
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Ряд районов Донецка и Макеевки подверглись обстрелам в период с 23.08 по 00.21 (совпадает с московским временем), украинская сторона применяла снаряды калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Согласно сообщениям в Telegram-канале представительства, зафиксированы обстрелы в направлении Киевского, Куйбышевского, Ленинского и Кировского районов Донецка, а также Кировского и Червоногвардейского районов Макеевки.По указанным районам было выпущено в общей сложности 16 снарядов калибром 155 миллиметров и 11 снарядов калибром 152 миллиметра, следует из сообщений ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Районы Донецка и Макеевки вновь подверглись обстрелам
Представительство ДНР в СЦКК: районы Донецка и Макеевки вновь подверглись обстрелам