https://ria.ru/20220926/strelba-1819606375.html
Открывший стрельбу в ижевской школе убийца болел шизофренией
Открывший стрельбу в ижевской школе убийца болел шизофренией - РИА Новости, 26.09.2022
Открывший стрельбу в ижевской школе убийца болел шизофренией
Нападавший в ижевской школе имел диагноз "шизофрения" и стоял на психиатрическом учете, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:49
2022-09-26T17:49
2022-09-26T18:09
стрельба в школе в ижевске
происшествия
сергей кравцов
россия
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
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ИЖЕВСК, 26 сен - РИА Новости. Нападавший в ижевской школе имел диагноз "шизофрения" и стоял на психиатрическом учете, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Установлено, что он уже стоял на психиатрическом учете, страдал заболеванием шизофрения. Ему удалось убить охранника, проникнуть в школу", - сказал Кравцов.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.
https://ria.ru/20220926/strelba-1819524655.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стрельба в школе в ижевске, происшествия, сергей кравцов, россия, удмуртская республика (удмуртия), ижевск
Стрельба в школе в Ижевске, Происшествия, Сергей Кравцов, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Ижевск
17:49 26.09.2022 (обновлено: 18:09 26.09.2022)
Открывший стрельбу в ижевской школе убийца болел шизофренией
Кравцов: убийца, открывший стрельбу в ижевской школе, состоял на учете с шизофренией