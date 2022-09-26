https://ria.ru/20220926/strelba-1819606375.html

Открывший стрельбу в ижевской школе убийца болел шизофренией

Открывший стрельбу в ижевской школе убийца болел шизофренией - РИА Новости, 26.09.2022

Открывший стрельбу в ижевской школе убийца болел шизофренией

Нападавший в ижевской школе имел диагноз "шизофрения" и стоял на психиатрическом учете, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:49

2022-09-26T17:49

2022-09-26T18:09

стрельба в школе в ижевске

происшествия

сергей кравцов

россия

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819538809_851:395:2971:1588_1920x0_80_0_0_cd4863d23bd057b04bbc1d805ab74ada.jpg

ИЖЕВСК, 26 сен - РИА Новости. Нападавший в ижевской школе имел диагноз "шизофрения" и стоял на психиатрическом учете, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Установлено, что он уже стоял на психиатрическом учете, страдал заболеванием шизофрения. Ему удалось убить охранника, проникнуть в школу", - сказал Кравцов.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.

https://ria.ru/20220926/strelba-1819524655.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

стрельба в школе в ижевске, происшествия, сергей кравцов, россия, удмуртская республика (удмуртия), ижевск