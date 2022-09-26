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Открывший стрельбу в ижевской школе убийца болел шизофренией - РИА Новости, 26.09.2022
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Открывший стрельбу в ижевской школе убийца болел шизофренией
Открывший стрельбу в ижевской школе убийца болел шизофренией - РИА Новости, 26.09.2022
Открывший стрельбу в ижевской школе убийца болел шизофренией
Нападавший в ижевской школе имел диагноз "шизофрения" и стоял на психиатрическом учете, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:49
2022-09-26T18:09
стрельба в школе в ижевске
происшествия
сергей кравцов
россия
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
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ИЖЕВСК, 26 сен - РИА Новости. Нападавший в ижевской школе имел диагноз "шизофрения" и стоял на психиатрическом учете, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Установлено, что он уже стоял на психиатрическом учете, страдал заболеванием шизофрения. Ему удалось убить охранника, проникнуть в школу", - сказал Кравцов.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.
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россия
удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
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стрельба в школе в ижевске, происшествия, сергей кравцов, россия, удмуртская республика (удмуртия), ижевск
Стрельба в школе в Ижевске, Происшествия, Сергей Кравцов, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Ижевск
17:49 26.09.2022 (обновлено: 18:09 26.09.2022)
 
Открывший стрельбу в ижевской школе убийца болел шизофренией

Кравцов: убийца, открывший стрельбу в ижевской школе, состоял на учете с шизофренией

© РИА Новости / Сергей КузнецовАвтомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
Читать ria.ru в
ИЖЕВСК, 26 сен - РИА Новости. Нападавший в ижевской школе имел диагноз "шизофрения" и стоял на психиатрическом учете, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Установлено, что он уже стоял на психиатрическом учете, страдал заболеванием шизофрения. Ему удалось убить охранника, проникнуть в школу", - сказал Кравцов.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 14:18
Большую часть раненных после стрельбы в ижевской школе прооперировали
 
Стрельба в школе в ИжевскеПроисшествияСергей КравцовРоссияУдмуртская Республика (Удмуртия)Ижевск
 
 
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