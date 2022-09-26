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Число жертв стрельбы в школе в Ижевске выросло до 15 человек - РИА Новости, 26.09.2022
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Число жертв стрельбы в школе в Ижевске выросло до 15 человек
Число жертв стрельбы в школе в Ижевске выросло до 15 человек - РИА Новости, 26.09.2022
Число жертв стрельбы в школе в Ижевске выросло до 15 человек
Число погибших при стрельбе в ижевской школе увеличилось до 15 человек, из которых 11 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:12
2022-09-26T18:35
происшествия
ижевск
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в школе в ижевске
россия
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Число погибших при стрельбе в ижевской школе увеличилось до 15 человек, из которых 11 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК. "В результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибло, в том числе 11 детей и 4 взрослых. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и 2 взрослых", — сказали в ведомстве.Как рассказал главврач республиканской больницы № 1 Александр Шаклеин, девять из 16 поступивших в клинику детей, а также двое взрослых находятся в реанимации.Утром неизвестный открыл стрельбу в школе № 88 в Ижевске, а после покончил с собой. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны. По данным СК, преступник — выпускник этой же школы 1988 года рождения.Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия". Расследование передано в центральный аппарат СК.В Удмуртии объявили траур.
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происшествия, ижевск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске, россия
Происшествия, Ижевск, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в школе в Ижевске, Россия
16:12 26.09.2022 (обновлено: 18:35 26.09.2022)
 
Число жертв стрельбы в школе в Ижевске выросло до 15 человек

Пресс-служба СК заявила об увеличении числа жертв стрельбы в школе в Ижевске до 15 человек

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у школы № 88 Ижевска
Сотрудники правоохранительных органов у школы № 88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов у школы № 88 Ижевска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Число погибших при стрельбе в ижевской школе увеличилось до 15 человек, из которых 11 детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.
"В результате совершенного преступления пострадали 39 человек, из них 15 погибло, в том числе 11 детей и 4 взрослых. Ранения получили 24 пострадавших, среди них 22 ребенка и 2 взрослых", — сказали в ведомстве.
Как рассказал главврач республиканской больницы № 1 Александр Шаклеин, девять из 16 поступивших в клинику детей, а также двое взрослых находятся в реанимации.
Утром неизвестный открыл стрельбу в школе № 88 в Ижевске, а после покончил с собой. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны. По данным СК, преступник — выпускник этой же школы 1988 года рождения.
Уголовное дело возбудили по статьям "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия". Расследование передано в центральный аппарат СК.
В Удмуртии объявили траур.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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Омбудсмен Львова-Белова выехала в Ижевск, где произошла стрельба в школе
 
ПроисшествияИжевскСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в школе в ИжевскеРоссия
 
 
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