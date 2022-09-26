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Большую часть раненных после стрельбы в ижевской школе прооперировали - РИА Новости, 26.09.2022
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Большую часть раненных после стрельбы в ижевской школе прооперировали
Большую часть раненных после стрельбы в ижевской школе прооперировали - РИА Новости, 26.09.2022
Большую часть раненных после стрельбы в ижевской школе прооперировали
Большая часть раненых после стрельбы в школе в Ижевске находятся в тяжелом состоянии или средней тяжести, операции проведены, заявил глава Удмуртии Александр... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:18
2022-09-26T16:06
россия
происшествия
ижевск
стрельба в школе в ижевске
александр бречалов
казань
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Большая часть раненых после стрельбы в школе в Ижевске находятся в тяжелом состоянии или средней тяжести, операции проведены, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети, 23 ранены, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур."У большей части раненых, они тяжелые или средней тяжести, операции проведены. Будем надеяться, что мы спасем всех, кого можно спасти", - сказал Бречалов журналистам.По его словам, все необходимые медикаменты и специалисты есть. "У меня было совещание с президентом страны, Владимир Владимирович (Путин) дал соответствующее распоряжение, из Казани к нам вот-вот прилетит борт с дополнительными специалистами, психологами и с дополнительными средствами", - добавил глава республики.
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россия, происшествия, ижевск, стрельба в школе в ижевске, александр бречалов, казань
Россия, Происшествия, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске, Александр Бречалов, Казань
14:18 26.09.2022 (обновлено: 16:06 26.09.2022)
 
Большую часть раненных после стрельбы в ижевской школе прооперировали

Большинство раненных после стрельбы в ижевской школе находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Большая часть раненых после стрельбы в школе в Ижевске находятся в тяжелом состоянии или средней тяжести, операции проведены, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети, 23 ранены, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур.
"У большей части раненых, они тяжелые или средней тяжести, операции проведены. Будем надеяться, что мы спасем всех, кого можно спасти", - сказал Бречалов журналистам.
По его словам, все необходимые медикаменты и специалисты есть. "У меня было совещание с президентом страны, Владимир Владимирович (Путин) дал соответствующее распоряжение, из Казани к нам вот-вот прилетит борт с дополнительными специалистами, психологами и с дополнительными средствами", - добавил глава республики.
Сотрудник полиции у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 14:07
Подозреваемый в стрельбе в Ижевске состоял на учете в психдиспансере
 
РоссияПроисшествияИжевскСтрельба в школе в ИжевскеАлександр БречаловКазань
 
 
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