https://ria.ru/20220926/strelba-1819524655.html

Большую часть раненных после стрельбы в ижевской школе прооперировали

Большую часть раненных после стрельбы в ижевской школе прооперировали - РИА Новости, 26.09.2022

Большую часть раненных после стрельбы в ижевской школе прооперировали

Большая часть раненых после стрельбы в школе в Ижевске находятся в тяжелом состоянии или средней тяжести, операции проведены, заявил глава Удмуртии Александр... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:18

2022-09-26T14:18

2022-09-26T16:06

россия

происшествия

ижевск

стрельба в школе в ижевске

александр бречалов

казань

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Большая часть раненых после стрельбы в школе в Ижевске находятся в тяжелом состоянии или средней тяжести, операции проведены, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, девять из них дети, 23 ранены, в том числе 20 школьников. В Удмуртии объявлен траур."У большей части раненых, они тяжелые или средней тяжести, операции проведены. Будем надеяться, что мы спасем всех, кого можно спасти", - сказал Бречалов журналистам.По его словам, все необходимые медикаменты и специалисты есть. "У меня было совещание с президентом страны, Владимир Владимирович (Путин) дал соответствующее распоряжение, из Казани к нам вот-вот прилетит борт с дополнительными специалистами, психологами и с дополнительными средствами", - добавил глава республики.

https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819520882.html

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Екатерина Зайцева

россия, происшествия, ижевск, стрельба в школе в ижевске, александр бречалов, казань