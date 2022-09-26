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Стрельбу в школе в Ижевске устроил ее выпускник - РИА Новости, 26.09.2022
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Стрельбу в школе в Ижевске устроил ее выпускник
Стрельбу в школе в Ижевске устроил ее выпускник - РИА Новости, 26.09.2022
Стрельбу в школе в Ижевске устроил ее выпускник
Стрельбу в школе в Ижевске устроил ее выпускник Артем Казанцев, 1988 года рождения, сейчас проверяют, придерживался ли он неофашистских взглядов, сообщили РИА... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:06
2022-09-26T13:18
стрельба в школе в ижевске
следственный комитет россии (ск рф)
россия
ижевск
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Стрельбу в школе в Ижевске устроил ее выпускник Артем Казанцев, 1988 года рождения, сейчас проверяют, придерживался ли он неофашистских взглядов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур."Следователями СК России установлена личность напавшего на школу в Ижевске. Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы... Изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии", - сказали в ведомстве. В СК добавили, что сейчас по месту жительства стрелявшего проводят обыск.
https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819486937.html
россия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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стрельба в школе в ижевске, следственный комитет россии (ск рф), россия, ижевск, происшествия, удмуртская республика (удмуртия)
Стрельба в школе в Ижевске, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Ижевск, Происшествия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
13:06 26.09.2022 (обновлено: 13:18 26.09.2022)
 
Стрельбу в школе в Ижевске устроил ее выпускник

СК сообщил, что стрельбу в школе в Ижевске устроил ее выпускник 1988 года рождения

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкАвтомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Стрельбу в школе в Ижевске устроил ее выпускник Артем Казанцев, 1988 года рождения, сейчас проверяют, придерживался ли он неофашистских взглядов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.
"Следователями СК России установлена личность напавшего на школу в Ижевске. Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы... Изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии", - сказали в ведомстве. В СК добавили, что сейчас по месту жительства стрелявшего проводят обыск.
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 12:31
В Ижевске открыли горячую линию после стрельбы в школе
 
Стрельба в школе в ИжевскеСледственный комитет России (СК РФ)РоссияИжевскПроисшествияУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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