https://ria.ru/20220926/strelba-1819499321.html

Стрельбу в школе в Ижевске устроил ее выпускник

Стрельбу в школе в Ижевске устроил ее выпускник - РИА Новости, 26.09.2022

Стрельбу в школе в Ижевске устроил ее выпускник

Стрельбу в школе в Ижевске устроил ее выпускник Артем Казанцев, 1988 года рождения, сейчас проверяют, придерживался ли он неофашистских взглядов, сообщили РИА... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:06

2022-09-26T13:06

2022-09-26T13:18

стрельба в школе в ижевске

следственный комитет россии (ск рф)

россия

ижевск

происшествия

удмуртская республика (удмуртия)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Стрельбу в школе в Ижевске устроил ее выпускник Артем Казанцев, 1988 года рождения, сейчас проверяют, придерживался ли он неофашистских взглядов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур."Следователями СК России установлена личность напавшего на школу в Ижевске. Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы... Изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии", - сказали в ведомстве. В СК добавили, что сейчас по месту жительства стрелявшего проводят обыск.

https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819486937.html

россия

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

стрельба в школе в ижевске, следственный комитет россии (ск рф), россия, ижевск, происшествия, удмуртская республика (удмуртия)