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Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба - РИА Новости, 26.09.2022
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Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба
Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба - РИА Новости, 26.09.2022
Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба, сообщается в Telegram-канале "Большая перемена" со ссылкой на... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:02
2022-09-26T13:10
россия
происшествия
сергей кравцов
ижевск
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба, сообщается в Telegram-канале "Большая перемена" со ссылкой на пресс-службу ведомства."Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба", - говорится в сообщении.В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.
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россия
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россия, происшествия, сергей кравцов, ижевск, стрельба в школе в ижевске
Россия, Происшествия, Сергей Кравцов, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске
13:02 26.09.2022 (обновлено: 13:10 26.09.2022)
 
Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба

Глава Минпросвещения Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба

© РИА Новости / Сергей КузнецовАвтомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба, сообщается в Telegram-канале "Большая перемена" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба", - говорится в сообщении.
В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.
Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 12:22
Число жертв стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек
 
РоссияПроисшествияСергей КравцовИжевскСтрельба в школе в Ижевске
 
 
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