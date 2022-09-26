https://ria.ru/20220926/strelba-1819497684.html

Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба

Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба - РИА Новости, 26.09.2022

Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба, сообщается в Telegram-канале "Большая перемена" со ссылкой на... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:02

2022-09-26T13:02

2022-09-26T13:10

россия

происшествия

сергей кравцов

ижевск

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба, сообщается в Telegram-канале "Большая перемена" со ссылкой на пресс-службу ведомства."Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба", - говорится в сообщении.В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.

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россия

ижевск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, сергей кравцов, ижевск, стрельба в школе в ижевске