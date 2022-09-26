https://ria.ru/20220926/strelba-1819497684.html
Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба
Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба - РИА Новости, 26.09.2022
Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба, сообщается в Telegram-канале "Большая перемена" со ссылкой на... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:02
2022-09-26T13:02
2022-09-26T13:10
россия
происшествия
сергей кравцов
ижевск
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба, сообщается в Telegram-канале "Большая перемена" со ссылкой на пресс-службу ведомства."Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба", - говорится в сообщении.В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, сергей кравцов, ижевск, стрельба в школе в ижевске
Россия, Происшествия, Сергей Кравцов, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске
13:02 26.09.2022 (обновлено: 13:10 26.09.2022)
Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба
Глава Минпросвещения Кравцов выехал в ижевскую школу, где произошла стрельба