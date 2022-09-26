https://ria.ru/20220926/strelba-1819492769.html

Мужчина, устроивший стрельбу в ижевской школе, был в толстовке со свастикой

Мужчина, устроивший стрельбу в ижевской школе, был в толстовке со свастикой - РИА Новости, 26.09.2022

Мужчина, устроивший стрельбу в ижевской школе, был в толстовке со свастикой

СК РФ показал в своем Telegram-канале кадры с преступником, покончившим с собой после убийства 13 человек в ижевской школе: на его толстовке нацистская... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:42

2022-09-26T12:42

2022-09-26T13:00

ижевск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. СК РФ показал в своем Telegram-канале кадры с преступником, покончившим с собой после убийства 13 человек в ижевской школе: на его толстовке нацистская свастика.На кратком видео СК РФ длительность 10 секунд показано тело стрелка, который покончил с собой после стрельбы в школе. Мужчина одет во все черное, на толстовке у него изображена красным цветом нацистская свастика.В классе, где найден мертвым преступник, перевернуты парты и стулья, валяются рюкзаки учеников. Судя по всему, трагедия произошла во время урока - на столах остались лежать учебники.В понедельник, 26 сентября, неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и семь взрослых. С сегодняшнего дня до четверга в Удмуртии объявлен траур.

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ижевск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ижевск, россия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске