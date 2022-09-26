https://ria.ru/20220926/strelba-1819492769.html
Мужчина, устроивший стрельбу в ижевской школе, был в толстовке со свастикой
Мужчина, устроивший стрельбу в ижевской школе, был в толстовке со свастикой - РИА Новости, 26.09.2022
Мужчина, устроивший стрельбу в ижевской школе, был в толстовке со свастикой
СК РФ показал в своем Telegram-канале кадры с преступником, покончившим с собой после убийства 13 человек в ижевской школе: на его толстовке нацистская... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:42
2022-09-26T12:42
2022-09-26T13:00
ижевск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. СК РФ показал в своем Telegram-канале кадры с преступником, покончившим с собой после убийства 13 человек в ижевской школе: на его толстовке нацистская свастика.На кратком видео СК РФ длительность 10 секунд показано тело стрелка, который покончил с собой после стрельбы в школе. Мужчина одет во все черное, на толстовке у него изображена красным цветом нацистская свастика.В классе, где найден мертвым преступник, перевернуты парты и стулья, валяются рюкзаки учеников. Судя по всему, трагедия произошла во время урока - на столах остались лежать учебники.В понедельник, 26 сентября, неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе шестеро взрослых, а также семеро несовершеннолетних, ранено 14 детей и семь взрослых. С сегодняшнего дня до четверга в Удмуртии объявлен траур.
https://ria.ru/20220926/strelba-1819480588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ижевск, россия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске
Ижевск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в школе в Ижевске
12:42 26.09.2022 (обновлено: 13:00 26.09.2022)
Мужчина, устроивший стрельбу в ижевской школе, был в толстовке со свастикой
СК показал кадры с преступником, покончившим с собой после нападения на школу в Ижевске