https://ria.ru/20220926/strelba-1819490958.html
У напавшего на школу в Ижевске мужчины нашли два переделанных пистолета
У напавшего на школу в Ижевске мужчины нашли два переделанных пистолета - РИА Новости, 26.09.2022
У напавшего на школу в Ижевске мужчины нашли два переделанных пистолета
Возле тела напавшего на школу в Ижевске нашли два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, а также пустые и снаряженные патронами... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:37
2022-09-26T12:37
2022-09-26T12:47
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
происшествия
стрельба в школе в ижевске
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Возле тела напавшего на школу в Ижевске нашли два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, а также пустые и снаряженные патронами магазины, сообщает пресс-служба Росгвардии.Отмечается, что после поступления сигнала о звуках выстрелов в школе №88 на место выехали восемь групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии, а также сотрудники ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Удмуртии. Силовики организовали оцепление и приступили к поиску и задержанию нападавшего и его возможных сообщников, проводя поэтажный осмотр."В ходе данных мероприятий в одном из помещений было обнаружено тело подозреваемого. При нем обнаружено 2 травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, пустые и снаряженные патронами магазины", - говорится в сообщении.В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.
https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819486937.html
ижевск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ижевск, удмуртская республика (удмуртия), происшествия, стрельба в школе в ижевске, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия), Происшествия, Стрельба в школе в Ижевске, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
12:37 26.09.2022 (обновлено: 12:47 26.09.2022)
У напавшего на школу в Ижевске мужчины нашли два переделанных пистолета
Рядом с телом напавшего на школу в Ижевске нашли два переделанных травматических пистолета
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Возле тела напавшего на школу в Ижевске нашли два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, а также пустые и снаряженные патронами магазины, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Отмечается, что после поступления сигнала о звуках выстрелов в школе №88 на место выехали восемь групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии, а также сотрудники ОМОН
и СОБР управления Росгвардии по Удмуртии. Силовики организовали оцепление и приступили к поиску и задержанию нападавшего и его возможных сообщников, проводя поэтажный осмотр.
"В ходе данных мероприятий в одном из помещений было обнаружено тело подозреваемого. При нем обнаружено 2 травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, пустые и снаряженные патронами магазины", - говорится в сообщении.
В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.