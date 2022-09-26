https://ria.ru/20220926/strelba-1819490958.html

У напавшего на школу в Ижевске мужчины нашли два переделанных пистолета

У напавшего на школу в Ижевске мужчины нашли два переделанных пистолета - РИА Новости, 26.09.2022

У напавшего на школу в Ижевске мужчины нашли два переделанных пистолета

Возле тела напавшего на школу в Ижевске нашли два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, а также пустые и снаряженные патронами... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:37

2022-09-26T12:37

2022-09-26T12:47

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

происшествия

стрельба в школе в ижевске

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Возле тела напавшего на школу в Ижевске нашли два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, а также пустые и снаряженные патронами магазины, сообщает пресс-служба Росгвардии.Отмечается, что после поступления сигнала о звуках выстрелов в школе №88 на место выехали восемь групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии, а также сотрудники ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Удмуртии. Силовики организовали оцепление и приступили к поиску и задержанию нападавшего и его возможных сообщников, проводя поэтажный осмотр."В ходе данных мероприятий в одном из помещений было обнаружено тело подозреваемого. При нем обнаружено 2 травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, пустые и снаряженные патронами магазины", - говорится в сообщении.В понедельник неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 13 человек, в том числе семеро несовершеннолетних, ранены 14 детей и семь взрослых. В Удмуртии объявлен траур.

https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819486937.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ижевск, удмуртская республика (удмуртия), происшествия, стрельба в школе в ижевске, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)