https://ria.ru/20220926/strelba-1819480588.html

Число жертв стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек

Число жертв стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек - РИА Новости, 26.09.2022

Число жертв стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек

Число погибших во время стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.Девять из них — дети. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:22

2022-09-26T12:22

2022-09-26T16:05

ижевск

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Число погибших во время стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.Девять из них — дети.До этого сообщалось о девяти жертвах.Помимо этого, 23 человека ранены, из них 20 — дети.Утром неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны. По данным СК, преступник — выпускник этой же школы 1988 года рождения.Медицинскую помощь пострадавшим оказывают 14 бригад скорой помощи, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Кроме того, организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов.Уголовное дело возбудили по статьям "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом" и незаконный оборот оружия. Расследование передано в центральный аппарат СК.

https://ria.ru/20220926/napadenie-1819470274.html

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ижевск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ижевск, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске