12:22 26.09.2022 (обновлено: 16:05 26.09.2022)
Число жертв стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек
Число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Число погибших во время стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Девять из них — дети.
Девять из них — дети.
До этого сообщалось о девяти жертвах.
Помимо этого, 23 человека ранены, из них 20 — дети.
Утром неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны. По данным СК, преступник — выпускник этой же школы 1988 года рождения.
Медицинскую помощь пострадавшим оказывают 14 бригад скорой помощи, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Кроме того, организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов.
Уголовное дело возбудили по статьям "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом" и незаконный оборот оружия. Расследование передано в центральный аппарат СК.