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Число жертв стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек - РИА Новости, 26.09.2022
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Число жертв стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек
Число жертв стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек - РИА Новости, 26.09.2022
Число жертв стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек
Число погибших во время стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.Девять из них — дети. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:22
2022-09-26T16:05
ижевск
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Число погибших во время стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.Девять из них — дети.До этого сообщалось о девяти жертвах.Помимо этого, 23 человека ранены, из них 20 — дети.Утром неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны. По данным СК, преступник — выпускник этой же школы 1988 года рождения.Медицинскую помощь пострадавшим оказывают 14 бригад скорой помощи, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Кроме того, организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов.Уголовное дело возбудили по статьям "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом" и незаконный оборот оружия. Расследование передано в центральный аппарат СК.
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ижевск, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске
Ижевск, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в школе в Ижевске
12:22 26.09.2022 (обновлено: 16:05 26.09.2022)
 
Число жертв стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек

Число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Число погибших во время стрельбы в школе в Ижевске возросло до 13 человек, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Девять из них — дети.
До этого сообщалось о девяти жертвах.
Помимо этого, 23 человека ранены, из них 20 — дети.
Утром неизвестный открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске, а после покончил с собой. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под боевые патроны. По данным СК, преступник — выпускник этой же школы 1988 года рождения.
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Медицинскую помощь пострадавшим оказывают 14 бригад скорой помощи, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Кроме того, организованы телемедицинские консультации с участием ведущих специалистов.
Уголовное дело возбудили по статьям "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом" и незаконный оборот оружия. Расследование передано в центральный аппарат СК.
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