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В Удмуртии объявили траур по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
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В Удмуртии объявили траур по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске
В Удмуртии объявили траур по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
В Удмуртии объявили траур по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил траур по погибшим в ижевской школе №88, где произошла стрельба, траур продлится с 26 по 29 сентября. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:06
2022-09-26T12:13
стрельба в школе в ижевске
ижевск
происшествия
александр бречалов
россия
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 26 сен – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил траур по погибшим в ижевской школе №88, где произошла стрельба, траур продлится с 26 по 29 сентября.По предварительным данным СК РФ, в результате стрельбы в указанной школе погибли пятеро учеников, два охранника и два преподавателя. Стрелявший покончил с собой, его мотивы пока неясны. Следователи центрального аппарата СК возбудили уголовное дело."С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. По его словам, по телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06 будет оказываться психологическая поддержка родственникам и близким.
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ижевск
россия
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стрельба в школе в ижевске, ижевск, происшествия, александр бречалов, россия, удмуртская республика (удмуртия)
Стрельба в школе в Ижевске, Ижевск, Происшествия, Александр Бречалов, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
12:06 26.09.2022 (обновлено: 12:13 26.09.2022)
 
В Удмуртии объявили траур по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске

Глава Удмуртии Бречалов объявил четырехдневный траур по погибшим при стрельбе в школе

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска
Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи у школы №88 Ижевска
Читать ria.ru в
УФА, 26 сен – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил траур по погибшим в ижевской школе №88, где произошла стрельба, траур продлится с 26 по 29 сентября.
По предварительным данным СК РФ, в результате стрельбы в указанной школе погибли пятеро учеников, два охранника и два преподавателя. Стрелявший покончил с собой, его мотивы пока неясны. Следователи центрального аппарата СК возбудили уголовное дело.
"С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. По его словам, по телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06 будет оказываться психологическая поддержка родственникам и близким.
Автомобиль скорой медицинской помощи неподалеку от Пермского государственного национального исследовательского университета, где вооруженный молодой человек открыл стрельбу - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
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Стрельба в школе в ИжевскеИжевскПроисшествияАлександр БречаловРоссияУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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