https://ria.ru/20220926/strelba-1819476395.html

В Удмуртии объявили траур по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске

В Удмуртии объявили траур по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022

В Удмуртии объявили траур по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске

Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил траур по погибшим в ижевской школе №88, где произошла стрельба, траур продлится с 26 по 29 сентября. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T12:06

2022-09-26T12:06

2022-09-26T12:13

стрельба в школе в ижевске

ижевск

происшествия

александр бречалов

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 26 сен – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил траур по погибшим в ижевской школе №88, где произошла стрельба, траур продлится с 26 по 29 сентября.По предварительным данным СК РФ, в результате стрельбы в указанной школе погибли пятеро учеников, два охранника и два преподавателя. Стрелявший покончил с собой, его мотивы пока неясны. Следователи центрального аппарата СК возбудили уголовное дело."С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. По его словам, по телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06 будет оказываться психологическая поддержка родственникам и близким.

https://ria.ru/20220926/strelba-1819466614.html

ижевск

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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Кирилл Волков

стрельба в школе в ижевске, ижевск, происшествия, александр бречалов, россия, удмуртская республика (удмуртия)