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В Удмуртии объявили траур по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске
В Удмуртии объявили траур по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске - РИА Новости, 26.09.2022
В Удмуртии объявили траур по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил траур по погибшим в ижевской школе №88, где произошла стрельба, траур продлится с 26 по 29 сентября. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T12:06
2022-09-26T12:06
2022-09-26T12:13
стрельба в школе в ижевске
ижевск
происшествия
александр бречалов
россия
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 26 сен – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил траур по погибшим в ижевской школе №88, где произошла стрельба, траур продлится с 26 по 29 сентября.По предварительным данным СК РФ, в результате стрельбы в указанной школе погибли пятеро учеников, два охранника и два преподавателя. Стрелявший покончил с собой, его мотивы пока неясны. Следователи центрального аппарата СК возбудили уголовное дело."С сегодняшнего дня и до 29 сентября в Удмуртской Республике объявлен траур по погибшим в школе №88", - написал Бречалов в своем Telegram-канале. По его словам, по телефонам 8-800-100-24-47 и 8-800-100-09-06 будет оказываться психологическая поддержка родственникам и близким.
https://ria.ru/20220926/strelba-1819466614.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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стрельба в школе в ижевске, ижевск, происшествия, александр бречалов, россия, удмуртская республика (удмуртия)
Стрельба в школе в Ижевске, Ижевск, Происшествия, Александр Бречалов, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
12:06 26.09.2022 (обновлено: 12:13 26.09.2022)
В Удмуртии объявили траур по погибшим при стрельбе в школе в Ижевске
Глава Удмуртии Бречалов объявил четырехдневный траур по погибшим при стрельбе в школе