https://ria.ru/20220926/strelba-1819451633.html

Среди жертв стрельбы в школе в Ижевске есть дети

Среди жертв стрельбы в школе в Ижевске есть дети - РИА Новости, 26.09.2022

Среди жертв стрельбы в школе в Ижевске есть дети

Неустановленный человек проник в школу в Ижевске, убил охранника, есть жертвы среди детей, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:04

2022-09-26T11:04

2022-09-26T11:30

ижевск

происшествия

стрельба в школе в ижевске

александр бречалов

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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УФА, 26 сен – РИА Новости. Неустановленный человек проник в школу в Ижевске, убил охранника, есть жертвы среди детей, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.Ранее в МВД РФ сообщили, что в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. Отмечалось, что полицейские принимают меры к задержанию подозреваемого.Глава Удмуртии прибыл на место ЧП."В Удмуртии сегодня трагедия, в ижевской школе номер 88. Пока не установленный человек проник в школу, убил охранника, уже известно, есть жертвы среди детей и раненые. Сейчас закончилась эвакуация.... Информацию будем сверять позже с ФСБ", - сказал Бречалов в видеообращении, размещенном в его официальных аккаунтах в Telegram-канале и "ВКонтакте".Как сообщил Бречалов, весь периметр школы оцеплен, на месте работают все экстренные службы.

https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819454637.html

ижевск

россия

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Глава Удмуртии о ситуации в школе Ижевска, где произошла стрельба Глава Удмуртии о ситуации в школе Ижевска, где произошла стрельба 2022-09-26T11:04 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ижевск, происшествия, стрельба в школе в ижевске, александр бречалов, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)