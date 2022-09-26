https://ria.ru/20220926/strelba-1819451633.html
Среди жертв стрельбы в школе в Ижевске есть дети
Среди жертв стрельбы в школе в Ижевске есть дети - РИА Новости, 26.09.2022
Среди жертв стрельбы в школе в Ижевске есть дети
Неустановленный человек проник в школу в Ижевске, убил охранника, есть жертвы среди детей, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:04
2022-09-26T11:04
2022-09-26T11:30
ижевск
происшествия
стрельба в школе в ижевске
александр бречалов
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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УФА, 26 сен – РИА Новости. Неустановленный человек проник в школу в Ижевске, убил охранника, есть жертвы среди детей, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.Ранее в МВД РФ сообщили, что в полицию поступило сообщение о стрельбе в школе № 88 города Ижевска. Отмечалось, что полицейские принимают меры к задержанию подозреваемого.Глава Удмуртии прибыл на место ЧП."В Удмуртии сегодня трагедия, в ижевской школе номер 88. Пока не установленный человек проник в школу, убил охранника, уже известно, есть жертвы среди детей и раненые. Сейчас закончилась эвакуация.... Информацию будем сверять позже с ФСБ", - сказал Бречалов в видеообращении, размещенном в его официальных аккаунтах в Telegram-канале и "ВКонтакте".Как сообщил Бречалов, весь периметр школы оцеплен, на месте работают все экстренные службы.
https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819454637.html
ижевск
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Глава Удмуртии о ситуации в школе Ижевска, где произошла стрельба
Глава Удмуртии о ситуации в школе Ижевска, где произошла стрельба
2022-09-26T11:04
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ижевск, происшествия, стрельба в школе в ижевске, александр бречалов, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Ижевск, Происшествия, Стрельба в школе в Ижевске, Александр Бречалов, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
11:04 26.09.2022 (обновлено: 11:30 26.09.2022)
Среди жертв стрельбы в школе в Ижевске есть дети
Глава Удмуртии Бречалов заявил, что среди жертв стрельбы в школе в Ижевске есть дети