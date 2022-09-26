https://ria.ru/20220926/strelba-1819433990.html

Мужчина, ранивший военкома в Усть-Илимске, стрелял не из своего оружия

Мужчина, ранивший военкома в Усть-Илимске, стрелял не из своего оружия - РИА Новости, 26.09.2022

Мужчина, ранивший военкома в Усть-Илимске, стрелял не из своего оружия

Мужчина, устроивший пальбу в военкомате Усть-Илимска, не является законным владельцем оружия, из которого стрелял, сообщает пресс-служба Росгвардии. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T09:57

2022-09-26T09:57

2022-09-26T12:53

происшествия

усть-илимск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мужчина, устроивший пальбу в военкомате Усть-Илимска, не является законным владельцем оружия, из которого стрелял, сообщает пресс-служба Росгвардии.Отмечается, что гражданина, устроившего стрельбу, задержали сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Иркутской области. Следуя по маршруту патрулирования, экипаж получил сообщение, что в центральном городском военкомате слышна стрельба."Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили мужчину, который при виде сотрудников Росгвардии попытался скрыться. Подозреваемого задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, оружие изъято. Известно, что злоумышленник не является законным владельцем данного оружия", - говорится в сообщении.Стрельба в военкомате Усть-Илимска случилась в понедельник в 12.20 (7.20 мск) - тяжело ранен военком Александр Елисеев. Больше при стрельбе, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, никто не пострадал.Сейчас стрелявший задержан. Военком доставлен в Центральную городскую больницу Усть-Илимска. Он прооперирован, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.Заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном ношении оружия. После случившего в регионе по поручению губернатора Игоря Кобзева усилили меры безопасности.

https://ria.ru/20220926/stralba-1819429841.html

https://ria.ru/20220926/strelba-1819458936.html

усть-илимск

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, усть-илимск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)