https://ria.ru/20220926/strelba-1819433990.html
Мужчина, ранивший военкома в Усть-Илимске, стрелял не из своего оружия
Мужчина, ранивший военкома в Усть-Илимске, стрелял не из своего оружия - РИА Новости, 26.09.2022
Мужчина, ранивший военкома в Усть-Илимске, стрелял не из своего оружия
Мужчина, устроивший пальбу в военкомате Усть-Илимска, не является законным владельцем оружия, из которого стрелял, сообщает пресс-служба Росгвардии. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:57
2022-09-26T09:57
2022-09-26T12:53
происшествия
усть-илимск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мужчина, устроивший пальбу в военкомате Усть-Илимска, не является законным владельцем оружия, из которого стрелял, сообщает пресс-служба Росгвардии.Отмечается, что гражданина, устроившего стрельбу, задержали сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Иркутской области. Следуя по маршруту патрулирования, экипаж получил сообщение, что в центральном городском военкомате слышна стрельба."Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили мужчину, который при виде сотрудников Росгвардии попытался скрыться. Подозреваемого задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, оружие изъято. Известно, что злоумышленник не является законным владельцем данного оружия", - говорится в сообщении.Стрельба в военкомате Усть-Илимска случилась в понедельник в 12.20 (7.20 мск) - тяжело ранен военком Александр Елисеев. Больше при стрельбе, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, никто не пострадал.Сейчас стрелявший задержан. Военком доставлен в Центральную городскую больницу Усть-Илимска. Он прооперирован, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.Заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном ношении оружия. После случившего в регионе по поручению губернатора Игоря Кобзева усилили меры безопасности.
https://ria.ru/20220926/stralba-1819429841.html
https://ria.ru/20220926/strelba-1819458936.html
усть-илимск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, усть-илимск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Усть-Илимск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
09:57 26.09.2022 (обновлено: 12:53 26.09.2022)
Мужчина, ранивший военкома в Усть-Илимске, стрелял не из своего оружия
Росгвардия: мужчина, ранивший военкома в Усть-Илимске, стрелял из обреза ружья
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мужчина, устроивший пальбу в военкомате Усть-Илимска, не является законным владельцем оружия, из которого стрелял, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Отмечается, что гражданина, устроившего стрельбу, задержали сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Иркутской области
. Следуя по маршруту патрулирования, экипаж получил сообщение, что в центральном городском военкомате слышна стрельба.
"Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили мужчину, который при виде сотрудников Росгвардии попытался скрыться. Подозреваемого задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, оружие изъято. Известно, что злоумышленник не является законным владельцем данного оружия", - говорится в сообщении.
"У стрелявшего гражданина 1997 года рождения, по учетам сотрудников лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, официально зарегистрированного оружия нет. Стрелял из обреза гладкоствольного ружья", - рассказал собеседник агентства.
Стрельба в военкомате Усть-Илимска случилась в понедельник в 12.20 (7.20 мск) - тяжело ранен военком Александр Елисеев. Больше при стрельбе, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, никто не пострадал.
Сейчас стрелявший задержан. Военком доставлен в Центральную городскую больницу Усть-Илимска. Он прооперирован, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном ношении оружия. После случившего в регионе по поручению губернатора Игоря Кобзева усилили меры безопасности.