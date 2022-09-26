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Уголовное дело завели после стрельбы в военкомате в Усть-Илимске
Уголовное дело завели после стрельбы в военкомате в Усть-Илимске - РИА Новости, 26.09.2022
Уголовное дело завели после стрельбы в военкомате в Усть-Илимске
Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте оружия возбудили после стрельбы в военкомате в Усть-Илимске... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:31
2022-09-26T09:31
2022-09-26T10:12
происшествия
усть-илимск
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте оружия возбудили после стрельбы в военкомате в Усть-Илимске Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений… "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов", - сказали в ведомстве.В пресс-службе отметили, что сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Подозреваемого допрашивают, выясняются его мотивы преступления.Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что военком в Усть-Илимске тяжело ранен, стрелявший задержан. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в результате стрельбы кроме военкома никто не пострадал.
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усть-илимск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, усть-илимск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Усть-Илимск, Следственный комитет России (СК РФ)
09:31 26.09.2022 (обновлено: 10:12 26.09.2022)
Уголовное дело завели после стрельбы в военкомате в Усть-Илимске
СК завел уголовное дело на открывшего стрельбу в военкомате в Усть-Илимске мужчину
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.
Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте оружия возбудили после стрельбы в военкомате в Усть-Илимске Иркутской области, сообщили
РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений… "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Подозреваемого допрашивают, выясняются его мотивы преступления.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что военком в Усть-Илимске тяжело ранен, стрелявший задержан. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в результате стрельбы кроме военкома никто не пострадал.