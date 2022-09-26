https://ria.ru/20220926/strelba-1819427644.html

Уголовное дело завели после стрельбы в военкомате в Усть-Илимске

Уголовное дело завели после стрельбы в военкомате в Усть-Илимске - РИА Новости, 26.09.2022

Уголовное дело завели после стрельбы в военкомате в Усть-Илимске

Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте оружия возбудили после стрельбы в военкомате в Усть-Илимске... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T09:31

2022-09-26T09:31

2022-09-26T10:12

происшествия

усть-илимск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обороте оружия возбудили после стрельбы в военкомате в Усть-Илимске Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений… "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов", - сказали в ведомстве.В пресс-службе отметили, что сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Подозреваемого допрашивают, выясняются его мотивы преступления.Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что военком в Усть-Илимске тяжело ранен, стрелявший задержан. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, в результате стрельбы кроме военкома никто не пострадал.

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усть-илимск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, усть-илимск, следственный комитет россии (ск рф)