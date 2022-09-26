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Появились подробности стрельбы в военкомате Усть-Илимска
Появились подробности стрельбы в военкомате Усть-Илимска - РИА Новости, 26.09.2022
Появились подробности стрельбы в военкомате Усть-Илимска
Кроме военкома при стрельбе в военкомате Усть-Илимска никто не пострадал, стреляли в упор, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Иркутской... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T09:37
2022-09-26T09:37
2022-09-26T11:25
происшествия
усть-илимск
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ИРКУТСК, 26 сен — РИА Новости. Кроме военкома при стрельбе в военкомате Усть-Илимска никто не пострадал, стреляли в упор, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Иркутской области.Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Telegram, что военком в городе Усть-Илимске тяжело ранен при стрельбе, преступник задержан.По данным источника РИА Новости, в военкома стреляли в упор. Он получил шесть ранений в грудь.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, усть-илимск
Происшествия, Усть-Илимск
09:37 26.09.2022 (обновлено: 11:25 26.09.2022)
Появились подробности стрельбы в военкомате Усть-Илимска
Военком получил шесть ранений при стрельбе в Усть-Илимске, он в тяжелом состоянии
ИРКУТСК, 26 сен — РИА Новости. Кроме военкома при стрельбе в военкомате Усть-Илимска никто не пострадал, стреляли в упор, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Иркутской области.
Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Telegram, что военком в городе Усть-Илимске тяжело ранен при стрельбе, преступник задержан.
"Стрельба произошла в 12:20 (7:20 мск). Военком ранен, он на операционном столе. Кроме него никто не пострадал", — сообщил собеседник агентства.
По данным источника РИА Новости, в военкома стреляли в упор. Он получил шесть ранений в грудь.