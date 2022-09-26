https://ria.ru/20220926/stralba-1819429841.html

Появились подробности стрельбы в военкомате Усть-Илимска

Появились подробности стрельбы в военкомате Усть-Илимска - РИА Новости, 26.09.2022

Появились подробности стрельбы в военкомате Усть-Илимска

Кроме военкома при стрельбе в военкомате Усть-Илимска никто не пострадал, стреляли в упор, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Иркутской... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T09:37

2022-09-26T09:37

2022-09-26T11:25

происшествия

усть-илимск

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ИРКУТСК, 26 сен — РИА Новости. Кроме военкома при стрельбе в военкомате Усть-Илимска никто не пострадал, стреляли в упор, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Иркутской области.Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил в Telegram, что военком в городе Усть-Илимске тяжело ранен при стрельбе, преступник задержан.По данным источника РИА Новости, в военкома стреляли в упор. Он получил шесть ранений в грудь.

https://ria.ru/20220926/strelba-1819427644.html

усть-илимск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, усть-илимск