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Рябков заявил, что придется разгребать завалы в отношениях России и США

Рябков заявил, что придется разгребать завалы в отношениях России и США - РИА Новости, 26.09.2022

Рябков заявил, что придется разгребать завалы в отношениях России и США

Завалы в отношениях между Россией и США придется "разгребать", но нужно дождаться, когда нового посла Линн Трейси утвердят в Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:06

2022-09-26T15:06

2022-09-26T15:06

в мире

россия

сша

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Завалы в отношениях между Россией и США придется "разгребать", но нужно дождаться, когда нового посла Линн Трейси утвердят в Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Эти завалы (в отношениях РФ и США - ред.), наверное, со временем придется разгребать, насколько это успешно или не очень у госпожи Трейси будет получаться - вопрос к американской стороне. Но вначале давайте дождемся момента, когда она пройдет необходимые процедуры в сенате", - сказал Рябков в эфире Первого канала.Ранее Россия дала агреман (предварительное согласие) для Линн Трейси, которую США хотят назначить послом в Москве.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)