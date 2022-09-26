https://ria.ru/20220926/ssha-1819544422.html
Рябков заявил, что придется разгребать завалы в отношениях России и США
Рябков заявил, что придется разгребать завалы в отношениях России и США - РИА Новости, 26.09.2022
Рябков заявил, что придется разгребать завалы в отношениях России и США
Завалы в отношениях между Россией и США придется "разгребать", но нужно дождаться, когда нового посла Линн Трейси утвердят в Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:06
2022-09-26T15:06
2022-09-26T15:06
в мире
россия
сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_a75eb7b7bceb6de7a357a6a0d4011ae7.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Завалы в отношениях между Россией и США придется "разгребать", но нужно дождаться, когда нового посла Линн Трейси утвердят в Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Эти завалы (в отношениях РФ и США - ред.), наверное, со временем придется разгребать, насколько это успешно или не очень у госпожи Трейси будет получаться - вопрос к американской стороне. Но вначале давайте дождемся момента, когда она пройдет необходимые процедуры в сенате", - сказал Рябков в эфире Первого канала.Ранее Россия дала агреман (предварительное согласие) для Линн Трейси, которую США хотят назначить послом в Москве.
https://ria.ru/20220926/kontakty-1819540935.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_5c712d2f1dee3d6f6336f736b09648dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков заявил, что придется разгребать завалы в отношениях России и США
Замглавы МИД Рябков: завалы в отношениях России и США придется разгребать