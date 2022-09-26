Рейтинг@Mail.ru
Рябков заявил, что придется разгребать завалы в отношениях России и США - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/ssha-1819544422.html
Рябков заявил, что придется разгребать завалы в отношениях России и США
Рябков заявил, что придется разгребать завалы в отношениях России и США - РИА Новости, 26.09.2022
Рябков заявил, что придется разгребать завалы в отношениях России и США
Завалы в отношениях между Россией и США придется "разгребать", но нужно дождаться, когда нового посла Линн Трейси утвердят в Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:06
2022-09-26T15:06
в мире
россия
сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_a75eb7b7bceb6de7a357a6a0d4011ae7.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Завалы в отношениях между Россией и США придется "разгребать", но нужно дождаться, когда нового посла Линн Трейси утвердят в Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Эти завалы (в отношениях РФ и США - ред.), наверное, со временем придется разгребать, насколько это успешно или не очень у госпожи Трейси будет получаться - вопрос к американской стороне. Но вначале давайте дождемся момента, когда она пройдет необходимые процедуры в сенате", - сказал Рябков в эфире Первого канала.Ранее Россия дала агреман (предварительное согласие) для Линн Трейси, которую США хотят назначить послом в Москве.
https://ria.ru/20220926/kontakty-1819540935.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_5c712d2f1dee3d6f6336f736b09648dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:06 26.09.2022
 
Рябков заявил, что придется разгребать завалы в отношениях России и США

Замглавы МИД Рябков: завалы в отношениях России и США придется разгребать

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Завалы в отношениях между Россией и США придется "разгребать", но нужно дождаться, когда нового посла Линн Трейси утвердят в Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Эти завалы (в отношениях РФ и США - ред.), наверное, со временем придется разгребать, насколько это успешно или не очень у госпожи Трейси будет получаться - вопрос к американской стороне. Но вначале давайте дождемся момента, когда она пройдет необходимые процедуры в сенате", - сказал Рябков в эфире Первого канала.
Ранее Россия дала агреман (предварительное согласие) для Линн Трейси, которую США хотят назначить послом в Москве.
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 15:00
Контакты послов России и США будут менее интенсивными, заявил замглавы МИД
 
В миреРоссияСШАСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала