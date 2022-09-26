https://ria.ru/20220926/ssha-1819530923.html

Замглавы МИД призвал США "охолонуть"

Замглавы МИД призвал США "охолонуть" - РИА Новости, 26.09.2022

Замглавы МИД призвал США "охолонуть"

США должны "охолонуть" и прекратить накачивать обстановку, приближая ее к опасной черте, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:34

2022-09-26T14:34

2022-09-26T14:34

сергей рябков

сша

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. США должны "охолонуть" и прекратить накачивать обстановку, приближая ее к опасной черте, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы вновь и вновь говорим нашим американским собеседникам, если употребить максимально нейтральное слово, что они должны, что называется, охолонуть и не накачивать обстановку, не приближать ее к опасной черте", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

https://ria.ru/20220926/amerika-1819347908.html

сша

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

сергей рябков, сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)