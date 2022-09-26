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Замглавы МИД призвал США "охолонуть" - РИА Новости, 26.09.2022
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Замглавы МИД призвал США "охолонуть"
Замглавы МИД призвал США "охолонуть" - РИА Новости, 26.09.2022
Замглавы МИД призвал США "охолонуть"
США должны "охолонуть" и прекратить накачивать обстановку, приближая ее к опасной черте, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:34
2022-09-26T14:34
сергей рябков
сша
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. США должны "охолонуть" и прекратить накачивать обстановку, приближая ее к опасной черте, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы вновь и вновь говорим нашим американским собеседникам, если употребить максимально нейтральное слово, что они должны, что называется, охолонуть и не накачивать обстановку, не приближать ее к опасной черте", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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сергей рябков, сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Рябков, США, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:34 26.09.2022
 
Замглавы МИД призвал США "охолонуть"

Замглавы МИД Рябков призвал США "охолонуть" и прекратить накачивать обстановку

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. США должны "охолонуть" и прекратить накачивать обстановку, приближая ее к опасной черте, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы вновь и вновь говорим нашим американским собеседникам, если употребить максимально нейтральное слово, что они должны, что называется, охолонуть и не накачивать обстановку, не приближать ее к опасной черте", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 08:00
США на страже мира: Россия "недемократически контролирует" свои ресурсы
 
Сергей РябковСШАРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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