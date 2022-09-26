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Замглавы МИД призвал США "охолонуть"
Замглавы МИД призвал США "охолонуть" - РИА Новости, 26.09.2022
Замглавы МИД призвал США "охолонуть"
США должны "охолонуть" и прекратить накачивать обстановку, приближая ее к опасной черте, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:34
2022-09-26T14:34
2022-09-26T14:34
сергей рябков
сша
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. США должны "охолонуть" и прекратить накачивать обстановку, приближая ее к опасной черте, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы вновь и вновь говорим нашим американским собеседникам, если употребить максимально нейтральное слово, что они должны, что называется, охолонуть и не накачивать обстановку, не приближать ее к опасной черте", - сказал он в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей рябков, сша, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Сергей Рябков, США, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Замглавы МИД призвал США "охолонуть"
Замглавы МИД Рябков призвал США "охолонуть" и прекратить накачивать обстановку