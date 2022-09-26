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В Кремле охарактеризовали каналы взаимодействия России и США - РИА Новости, 26.09.2022
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В Кремле охарактеризовали каналы взаимодействия России и США
В Кремле охарактеризовали каналы взаимодействия России и США - РИА Новости, 26.09.2022
В Кремле охарактеризовали каналы взаимодействия России и США
Каналы взаимодействия РФ и США есть, они носят весьма спорадический характер, но позволяют доводить экстренные сообщения о позиции друг друга, заявил... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:22
2022-09-26T13:32
россия
сша
джейк салливан
украина
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Каналы взаимодействия РФ и США есть, они носят весьма спорадический характер, но позволяют доводить экстренные сообщения о позиции друг друга, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США сохраняют возможности для прямых контактов с руководством России и активно ими пользуются, в том числе в последние несколько дней. Он сказал, что США "напрямую" предупредили российские власти о "катастрофических" для РФ последствиях применения ядерного оружия на Украине."На должном уровне. Каналы для диалога есть, но они носят такой весьма спорадический характер, по крайней мере они позволяют какие-то экстренные сообщения о позиции друг друга доводить", - сказал Песков, комментируя заявление Салливана и отвечая на вопрос о том, на каком уровне эти контакты между РФ и США.
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россия, сша, джейк салливан, украина, в мире, дмитрий песков
Россия, США, Джейк Салливан, Украина, В мире, Дмитрий Песков
13:22 26.09.2022 (обновлено: 13:32 26.09.2022)
 
В Кремле охарактеризовали каналы взаимодействия России и США

Песков заявил, что каналы взаимодействия России и США носят спорадический характер

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Каналы взаимодействия РФ и США есть, они носят весьма спорадический характер, но позволяют доводить экстренные сообщения о позиции друг друга, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США сохраняют возможности для прямых контактов с руководством России и активно ими пользуются, в том числе в последние несколько дней. Он сказал, что США "напрямую" предупредили российские власти о "катастрофических" для РФ последствиях применения ядерного оружия на Украине.
"На должном уровне. Каналы для диалога есть, но они носят такой весьма спорадический характер, по крайней мере они позволяют какие-то экстренные сообщения о позиции друг друга доводить", - сказал Песков, комментируя заявление Салливана и отвечая на вопрос о том, на каком уровне эти контакты между РФ и США.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 08:00
США на страже мира: Россия "недемократически контролирует" свои ресурсы
 
РоссияСШАДжейк СалливанУкраинаВ миреДмитрий Песков
 
 
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