https://ria.ru/20220926/ssha-1819506053.html

В Кремле охарактеризовали каналы взаимодействия России и США

В Кремле охарактеризовали каналы взаимодействия России и США - РИА Новости, 26.09.2022

В Кремле охарактеризовали каналы взаимодействия России и США

Каналы взаимодействия РФ и США есть, они носят весьма спорадический характер, но позволяют доводить экстренные сообщения о позиции друг друга, заявил... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T13:22

2022-09-26T13:22

2022-09-26T13:32

россия

сша

джейк салливан

украина

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Каналы взаимодействия РФ и США есть, они носят весьма спорадический характер, но позволяют доводить экстренные сообщения о позиции друг друга, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США сохраняют возможности для прямых контактов с руководством России и активно ими пользуются, в том числе в последние несколько дней. Он сказал, что США "напрямую" предупредили российские власти о "катастрофических" для РФ последствиях применения ядерного оружия на Украине."На должном уровне. Каналы для диалога есть, но они носят такой весьма спорадический характер, по крайней мере они позволяют какие-то экстренные сообщения о позиции друг друга доводить", - сказал Песков, комментируя заявление Салливана и отвечая на вопрос о том, на каком уровне эти контакты между РФ и США.

https://ria.ru/20220926/amerika-1819347908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сша, джейк салливан, украина, в мире, дмитрий песков