https://ria.ru/20220926/ssha-1819405385.html

США считают, что мир не признает ЛНР и ДНР частью России

США считают, что мир не признает ЛНР и ДНР частью России - РИА Новости, 26.09.2022

США считают, что мир не признает ЛНР и ДНР частью России

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что мир никогда не признает ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России, а Украина, по его словам, вправе... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T02:53

2022-09-26T02:53

2022-09-26T02:54

в мире

энтони блинкен

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

референдумы на освобожденных территориях

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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что мир никогда не признает ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России, а Украина, по его словам, вправе "вернуть" их."Они никогда не будут признаны таковыми (российскими). У украинцев есть все права вернуть их", - сказал он в интервью телеканалу CBS.Референдумы идут в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины. США вместе с союзниками отказываются признавать их легитимность и грозят России санкциями в случае присоединения этих земель.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220925/referendum-1819397725.html

https://ria.ru/20220925/referendum-1819304833.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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в мире, энтони блинкен, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях