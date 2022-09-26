https://ria.ru/20220926/ssha-1819405385.html
США считают, что мир не признает ЛНР и ДНР частью России
США считают, что мир не признает ЛНР и ДНР частью России - РИА Новости, 26.09.2022
США считают, что мир не признает ЛНР и ДНР частью России
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что мир никогда не признает ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России, а Украина, по его словам, вправе... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T02:53
2022-09-26T02:53
2022-09-26T02:54
в мире
энтони блинкен
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
референдумы на освобожденных территориях
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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что мир никогда не признает ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России, а Украина, по его словам, вправе "вернуть" их."Они никогда не будут признаны таковыми (российскими). У украинцев есть все права вернуть их", - сказал он в интервью телеканалу CBS.Референдумы идут в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины. США вместе с союзниками отказываются признавать их легитимность и грозят России санкциями в случае присоединения этих земель.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220925/referendum-1819397725.html
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в мире, энтони блинкен, луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , референдумы на освобожденных территориях
В мире, Энтони Блинкен, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Референдумы на освобожденных территориях
02:53 26.09.2022 (обновлено: 02:54 26.09.2022)
США считают, что мир не признает ЛНР и ДНР частью России
США считают, что мир не признает ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что мир никогда не признает ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России, а Украина, по его словам, вправе "вернуть" их.
"Они никогда не будут признаны таковыми (российскими). У украинцев есть все права вернуть их", - сказал он в интервью телеканалу CBS.
Референдумы идут в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины. США
вместе с союзниками отказываются признавать их легитимность и грозят России санкциями в случае присоединения этих земель.
Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Президент Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.