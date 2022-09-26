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Блинкен сообщил о прямом контакте с Россией из-за "ядерных угроз"

Блинкен сообщил о прямом контакте с Россией из-за "ядерных угроз" - РИА Новости, 26.09.2022

Блинкен сообщил о прямом контакте с Россией из-за "ядерных угроз"

США вступили в прямой контакт с Россией по поводу "звучащих угроз" применения ядерного оружия, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T02:31

2022-09-26T02:31

2022-09-26T02:40

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ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. США вступили в прямой контакт с Россией по поводу "звучащих угроз" применения ядерного оружия, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.Ранее о таких контактах говорил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Глава Госдепа также уточнил, что Вашингтон разработал план действий на случай применения Россией ядерного оружия на Украине.Американцы публично грозят России "катастрофическими" для нее последствиями и обещают решительный отпор, но отказываются вдаваться в детали.На этой неделе в обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес страны. Теперь, как подчеркнул глава государства, в ход пошел ядерный шантаж. При этом он напомнил, что Россия по некоторым компонентам превосходит иностранную военную технику, и предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".В своей речи Путин заявил, что Москва поддержит результаты проходящих в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях референдумов, и подчеркнул, что при угрозе территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства для защиты.Ранее глава МИД России Сергей Лавров обращал внимание на "весьма существенные" риски ядерной войны, но при этом подчеркивал, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

https://ria.ru/20220924/ssha-1819240293.html

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