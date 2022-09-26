11:56 26.09.2022 (обновлено: 15:23 26.09.2022)
ВС России уничтожили сто боевиков "Иностранного легиона" под Святогорском
Минобороны заявило о ликвидации ВКС 100 боевиков "Иностранного легиона" под Святогорском
© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкАвиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Авиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российская авиация высокоточными ударами уничтожила до 100 наемников из "Иностранного легиона" в районе Святогорска в ДНР, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации на Украине от 26 сентября.
Кроме того, ракетным ударом по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады войск Украины в районе населенного пункта Часов Яр ДНР во время совещания командования уничтожены до 25 украинских военнослужащих и более 40 получили ранения.
Потери ВСУ от массированного удара по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад составили более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 единиц военной техники.
"Высокоточным ударом по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Очаков Николаевской области уничтожены до 50 боевиков, десять единиц военной техники и более двух тысяч артиллерийских снарядов", — добавили в Минобороны.
В районе Селидово в ДНР истребители ВКС сбили Су-24 Воздушных сил Украины.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечно целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.