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ВС России уничтожили сто боевиков "Иностранного легиона" под Святогорском - РИА Новости, 26.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220926/spetsoperatsiya-1819472549.html
ВС России уничтожили сто боевиков "Иностранного легиона" под Святогорском
ВС России уничтожили сто боевиков "Иностранного легиона" под Святогорском - РИА Новости, 26.09.2022
ВС России уничтожили сто боевиков "Иностранного легиона" под Святогорском
Российская авиация высокоточными ударами уничтожила до 100 наемников из "Иностранного легиона" в районе Святогорска в ДНР, говорится в сводке Минобороны о ходе... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:56
2022-09-26T15:23
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
святогорск
донецкая народная республика
войска воздушно-космической обороны
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российская авиация высокоточными ударами уничтожила до 100 наемников из "Иностранного легиона" в районе Святогорска в ДНР, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации на Украине от 26 сентября.Кроме того, ракетным ударом по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады войск Украины в районе населенного пункта Часов Яр ДНР во время совещания командования уничтожены до 25 украинских военнослужащих и более 40 получили ранения.Потери ВСУ от массированного удара по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад составили более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 единиц военной техники.В районе Селидово в ДНР истребители ВКС сбили Су-24 Воздушных сил Украины.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечно целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220925/nasams-1819381054.html
святогорск
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безопасность, вооруженные силы рф, святогорск, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Святогорск, Донецкая Народная Республика, Войска воздушно-космической обороны, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
11:56 26.09.2022 (обновлено: 15:23 26.09.2022)
 
ВС России уничтожили сто боевиков "Иностранного легиона" под Святогорском

Минобороны заявило о ликвидации ВКС 100 боевиков "Иностранного легиона" под Святогорском

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкАвиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Авиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Авиационные ракеты на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российская авиация высокоточными ударами уничтожила до 100 наемников из "Иностранного легиона" в районе Святогорска в ДНР, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации на Украине от 26 сентября.
Кроме того, ракетным ударом по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады войск Украины в районе населенного пункта Часов Яр ДНР во время совещания командования уничтожены до 25 украинских военнослужащих и более 40 получили ранения.
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Потери ВСУ от массированного удара по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад составили более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 единиц военной техники.

"Высокоточным ударом по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ в районе города Очаков Николаевской области уничтожены до 50 боевиков, десять единиц военной техники и более двух тысяч артиллерийских снарядов", — добавили в Минобороны.

В районе Селидово в ДНР истребители ВКС сбили Су-24 Воздушных сил Украины.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечно целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
25 сентября, 16:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 25.09.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФСвятогорскДонецкая Народная РеспубликаВойска воздушно-космической обороныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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