https://ria.ru/20220926/spetsoperatsiya-1819472549.html

ВС России уничтожили сто боевиков "Иностранного легиона" под Святогорском

ВС России уничтожили сто боевиков "Иностранного легиона" под Святогорском - РИА Новости, 26.09.2022

ВС России уничтожили сто боевиков "Иностранного легиона" под Святогорском

Российская авиация высокоточными ударами уничтожила до 100 наемников из "Иностранного легиона" в районе Святогорска в ДНР, говорится в сводке Минобороны о ходе... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T11:56

2022-09-26T11:56

2022-09-26T15:23

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

святогорск

донецкая народная республика

войска воздушно-космической обороны

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Российская авиация высокоточными ударами уничтожила до 100 наемников из "Иностранного легиона" в районе Святогорска в ДНР, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации на Украине от 26 сентября.Кроме того, ракетным ударом по передовому пункту управления 10-й горно-штурмовой бригады войск Украины в районе населенного пункта Часов Яр ДНР во время совещания командования уничтожены до 25 украинских военнослужащих и более 40 получили ранения.Потери ВСУ от массированного удара по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад составили более 120 военнослужащих убитыми и ранеными, 15 единиц военной техники.В районе Селидово в ДНР истребители ВКС сбили Су-24 Воздушных сил Украины.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечно целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220925/nasams-1819381054.html

святогорск

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, святогорск, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф)