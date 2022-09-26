https://ria.ru/20220926/spetsoperatsiya-1819443746.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.09.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T13:23
2022-09-26T13:23
2022-09-26T17:18
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны России, ДНР и ЛНР на 26 сентября 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара. Саперы Минобороны проводят обходы избирательных участков, на которых голосуют участники референдумов.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. Были ликвидированы пять пунктов управления, 163 района скопления живой силы и техники, 56 артиллерийских расчетов, три склада боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет Су-24, 13 беспилотников, 19 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 302 самолета, 155 вертолетов, 2087 беспилотников, 377 зенитных ракетных комплексов, 845 реактивных систем залпового огня, 5114 танков и других бронемашин, 3417 орудий полевой артиллерии и 5904 единицы автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны России, ДНР и ЛНР на 26 сентября 2022 года
Подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Союзные силы ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара. Саперы Минобороны проводят обходы избирательных участков, на которых голосуют участники референдумов.
Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. Были ликвидированы пять пунктов управления, 163 района скопления живой силы и техники, 56 артиллерийских расчетов, три склада боеприпасов. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет Су-24, 13 беспилотников, 19 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 302 самолета, 155 вертолетов, 2087 беспилотников, 377 зенитных ракетных комплексов, 845 реактивных систем залпового огня, 5114 танков и других бронемашин, 3417 орудий полевой артиллерии и 5904 единицы автомобильной техники.