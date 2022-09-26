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Спецборт МЧС прибыл в Ижевск, где произошла стрельба в школе - РИА Новости, 26.09.2022
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Спецборт МЧС прибыл в Ижевск, где произошла стрельба в школе
Спецборт МЧС прибыл в Ижевск, где произошла стрельба в школе - РИА Новости, 26.09.2022
Спецборт МЧС прибыл в Ижевск, где произошла стрельба в школе
Самолет Ил-76 МЧС России с врачами и психологами приземлился в аэропорту Ижевска для эвакуации в Москву пострадавших при стрельбе в школе, рассказали РИА... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:48
2022-09-26T16:48
происшествия
ижевск
россия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
стрельба в школе в ижевске
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России с врачами и психологами приземлился в аэропорту Ижевска для эвакуации в Москву пострадавших при стрельбе в школе, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Самолет приземлился в аэропорту города Ижевска для проведения санитарной эвакуации пострадавших в Москву", - сказал собеседник агентства.По последним данным, при нападении 15 человек погибли, в том числе 11 детей, ранения получили 24, среди них 22 ребенка. Нападавший покончил с собой.
https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819563529.html
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происшествия, ижевск, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, стрельба в школе в ижевске
Происшествия, Ижевск, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Стрельба в школе в Ижевске
16:48 26.09.2022
 
Спецборт МЧС прибыл в Ижевск, где произошла стрельба в школе

Спецборт МЧС с врачами и психологами прибыл в Ижевск, где произошла стрельба в школе

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в медиабанкСамолет Ил-76 МЧС России
Самолет Ил-76 МЧС России - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / МЧС РФ
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Самолет Ил-76 МЧС России
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России с врачами и психологами приземлился в аэропорту Ижевска для эвакуации в Москву пострадавших при стрельбе в школе, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Самолет приземлился в аэропорту города Ижевска для проведения санитарной эвакуации пострадавших в Москву", - сказал собеседник агентства.
По последним данным, при нападении 15 человек погибли, в том числе 11 детей, ранения получили 24, среди них 22 ребенка. Нападавший покончил с собой.
Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 15:57
ГП поручила проверить безопасность школ в Удмуртии после стрельбы в Ижевске
 
ПроисшествияИжевскРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ил-76Стрельба в школе в Ижевске
 
 
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