https://ria.ru/20220926/spetsbort-1819584399.html

Спецборт МЧС прибыл в Ижевск, где произошла стрельба в школе

Спецборт МЧС прибыл в Ижевск, где произошла стрельба в школе - РИА Новости, 26.09.2022

Спецборт МЧС прибыл в Ижевск, где произошла стрельба в школе

Самолет Ил-76 МЧС России с врачами и психологами приземлился в аэропорту Ижевска для эвакуации в Москву пострадавших при стрельбе в школе, рассказали РИА... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:48

2022-09-26T16:48

2022-09-26T16:48

происшествия

ижевск

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

стрельба в школе в ижевске

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Самолет Ил-76 МЧС России с врачами и психологами приземлился в аэропорту Ижевска для эвакуации в Москву пострадавших при стрельбе в школе, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Самолет приземлился в аэропорту города Ижевска для проведения санитарной эвакуации пострадавших в Москву", - сказал собеседник агентства.По последним данным, при нападении 15 человек погибли, в том числе 11 детей, ранения получили 24, среди них 22 ребенка. Нападавший покончил с собой.

https://ria.ru/20220926/izhevsk-1819563529.html

ижевск

россия

москва

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происшествия, ижевск, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, стрельба в школе в ижевске