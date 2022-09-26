https://ria.ru/20220926/solntsepek-1819521081.html

"Уралвагонзавод" передал Минобороны партию "Солнцепеков"

"Уралвагонзавод" передал Минобороны партию "Солнцепеков" - РИА Новости, 26.09.2022

"Уралвагонзавод" передал Минобороны партию "Солнцепеков"

Концерн "Уралвагонзавод" передал Минобороны РФ партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", сообщила пресс-служба УВЗ. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:07

2022-09-26T14:07

2022-09-26T14:19

россия

украина

безопасность

уралвагонзавод

ростех

тос-1а "солнцепек"

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Концерн "Уралвагонзавод" передал Минобороны РФ партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", сообщила пресс-служба УВЗ.Как отмечали ранее в Минобороны, данные системы внушают военнослужащим Украины наибольший ужас. По рассказам военных блогеров, публикуемых в соцсетях, после залпа ТОС по позициям противника российские штурмовые группы занимают их без малейшего сопротивления, так как боеприпасы "Солнцепека" достают даже внутри блиндажей и других хорошо подготовленных укрытий."Омский завод транспортного машиностроения (в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") продолжает поставлять боевую технику в российские войска. В рамках гособоронзаказа предприятие досрочно отгрузило Минобороны тяжелые огнеметные системы ТОС-1А", - отметили в пресс-службе УВЗ.ТОС-1А не имеет зарубежных аналогов. Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает в виде аэрозоля специальное горючее, получившееся облако затем детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.

https://ria.ru/20220922/smerch-1818609223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, безопасность, уралвагонзавод, ростех, тос-1а "солнцепек"