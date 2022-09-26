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"Уралвагонзавод" передал Минобороны партию "Солнцепеков" - РИА Новости, 26.09.2022
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"Уралвагонзавод" передал Минобороны партию "Солнцепеков"
"Уралвагонзавод" передал Минобороны партию "Солнцепеков" - РИА Новости, 26.09.2022
"Уралвагонзавод" передал Минобороны партию "Солнцепеков"
Концерн "Уралвагонзавод" передал Минобороны РФ партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", сообщила пресс-служба УВЗ. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:07
2022-09-26T14:19
россия
украина
безопасность
уралвагонзавод
ростех
тос-1а "солнцепек"
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Концерн "Уралвагонзавод" передал Минобороны РФ партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", сообщила пресс-служба УВЗ.Как отмечали ранее в Минобороны, данные системы внушают военнослужащим Украины наибольший ужас. По рассказам военных блогеров, публикуемых в соцсетях, после залпа ТОС по позициям противника российские штурмовые группы занимают их без малейшего сопротивления, так как боеприпасы "Солнцепека" достают даже внутри блиндажей и других хорошо подготовленных укрытий."Омский завод транспортного машиностроения (в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") продолжает поставлять боевую технику в российские войска. В рамках гособоронзаказа предприятие досрочно отгрузило Минобороны тяжелые огнеметные системы ТОС-1А", - отметили в пресс-службе УВЗ.ТОС-1А не имеет зарубежных аналогов. Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает в виде аэрозоля специальное горючее, получившееся облако затем детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.
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россия, украина, безопасность, уралвагонзавод, ростех, тос-1а "солнцепек"
Россия, Украина, Безопасность, Уралвагонзавод, Ростех, ТОС-1А "Солнцепек"
14:07 26.09.2022 (обновлено: 14:19 26.09.2022)
 
"Уралвагонзавод" передал Минобороны партию "Солнцепеков"

"Уралвагонзавод" передал Минобороны партию тяжелых огнеметных систем "Солнцепек"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкРабота расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек"
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Концерн "Уралвагонзавод" передал Минобороны РФ партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек", сообщила пресс-служба УВЗ.
Как отмечали ранее в Минобороны, данные системы внушают военнослужащим Украины наибольший ужас. По рассказам военных блогеров, публикуемых в соцсетях, после залпа ТОС по позициям противника российские штурмовые группы занимают их без малейшего сопротивления, так как боеприпасы "Солнцепека" достают даже внутри блиндажей и других хорошо подготовленных укрытий.
"Омский завод транспортного машиностроения (в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") продолжает поставлять боевую технику в российские войска. В рамках гособоронзаказа предприятие досрочно отгрузило Минобороны тяжелые огнеметные системы ТОС-1А", - отметили в пресс-службе УВЗ.
ТОС-1А не имеет зарубежных аналогов. Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает в виде аэрозоля специальное горючее, получившееся облако затем детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.
Работа расчетов РСЗО Смерч в ходе проведения спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 10:31Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало кадры работы РСЗО "Смерч" во время спецоперации
 
РоссияУкраинаБезопасностьУралвагонзаводРостехТОС-1А "Солнцепек"
 
 
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