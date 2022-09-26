https://ria.ru/20220926/soglashenie-1819575727.html

СМИ: страны ЕС могут отложить заключение соглашения о потолке цен на нефть

СМИ: страны ЕС могут отложить заключение соглашения о потолке цен на нефть - РИА Новости, 26.09.2022

СМИ: страны ЕС могут отложить заключение соглашения о потолке цен на нефть

Страны — члены Евросоюза могут отложить заключение соглашения по установлению предельной цены на российскую нефть из-за имеющихся разногласий, передает... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:21

2022-09-26T16:21

2022-09-26T18:38

экономика

цены на нефть

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

венгрия

кипр

g7

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Страны — члены Евросоюза могут отложить заключение соглашения по установлению предельной цены на российскую нефть из-за имеющихся разногласий, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.По данным издания, документ могут подписать только после согласования более широкого пакета санкций.Уточняется, что против введения потолка цен на нефть из России выступили Венгрия и Кипр, тогда как для заключения соглашения необходима единогласная поддержка всех государств ЕС.Ранее Bloomberg сообщал, что члены союза стремятся в течение нескольких недель достичь вышеупомянутых договоренностей и этот настрой усилился после объявления в России частичной мобилизации. Министры финансов стран G7 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть. Планируется, что лимит установят 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.Как заявил Владимир Путин, комментируя эту инициативу, Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20220916/sanktsii-1817151427.html

россия

венгрия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, цены на нефть, евросоюз, россия, санкции в отношении россии, венгрия, кипр, g7, владимир путин