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МИД надеется на диалог с Госдепартаментом по договору об СНВ - РИА Новости, 26.09.2022
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МИД надеется на диалог с Госдепартаментом по договору об СНВ
МИД надеется на диалог с Госдепартаментом по договору об СНВ - РИА Новости, 26.09.2022
МИД надеется на диалог с Госдепартаментом по договору об СНВ
Россия рассчитывает на продолжение диалога с США по договору о СНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:28
2022-09-26T14:40
россия
сша
государственный департамент сша
сергей рябков
в мире
снв
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает на продолжение диалога с США по договору о СНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Российская Федерация продолжает диалог по конкретике договора по СНВ, пожалуй, единственного сохранившегося на сегодняшний день инструмента в этой сфере, обеспечивающего относительную предсказуемость и стабильность", - сказал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале."Будем надеяться, что здравый смысл в этой сфере возобладает, диалог на эту тему - я рассчитываю - будет продолжен. Наши контакты по разным линиям сохраняются. И я думаю, что при отсутствии с американской стороны стремления вообще пустить под откос все то что осталось от контроля над вооружениями как он создавался и как мы его знаем последние десятилетия получится сохранить хотя бы бы элементы архитектуры всей этой архитектуры", - подчеркнул российский дипломат.
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россия, сша, государственный департамент сша, сергей рябков, в мире, снв
Россия, США, Государственный департамент США, Сергей Рябков, В мире, СНВ
14:28 26.09.2022 (обновлено: 14:40 26.09.2022)
 
МИД надеется на диалог с Госдепартаментом по договору об СНВ

Замглавы МИД Рябков: Москва надеется на диалог с Вашингтоном по договору об СНВ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает на продолжение диалога с США по договору о СНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Российская Федерация продолжает диалог по конкретике договора по СНВ, пожалуй, единственного сохранившегося на сегодняшний день инструмента в этой сфере, обеспечивающего относительную предсказуемость и стабильность", - сказал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
"Будем надеяться, что здравый смысл в этой сфере возобладает, диалог на эту тему - я рассчитываю - будет продолжен. Наши контакты по разным линиям сохраняются. И я думаю, что при отсутствии с американской стороны стремления вообще пустить под откос все то что осталось от контроля над вооружениями как он создавался и как мы его знаем последние десятилетия получится сохранить хотя бы бы элементы архитектуры всей этой архитектуры", - подчеркнул российский дипломат.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 22:50
США увязали возобновление переговоров по СНВ-3 с ситуацией вокруг Украины
 
РоссияСШАГосударственный департамент СШАСергей РябковВ миреСНВ
 
 
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