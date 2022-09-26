https://ria.ru/20220926/snv-1819528819.html

МИД надеется на диалог с Госдепартаментом по договору об СНВ

МИД надеется на диалог с Госдепартаментом по договору об СНВ - РИА Новости, 26.09.2022

МИД надеется на диалог с Госдепартаментом по договору об СНВ

Россия рассчитывает на продолжение диалога с США по договору о СНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T14:28

2022-09-26T14:28

2022-09-26T14:40

россия

сша

государственный департамент сша

сергей рябков

в мире

снв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808299492_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7722b986365dfca3dc31aa367dddd507.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает на продолжение диалога с США по договору о СНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Российская Федерация продолжает диалог по конкретике договора по СНВ, пожалуй, единственного сохранившегося на сегодняшний день инструмента в этой сфере, обеспечивающего относительную предсказуемость и стабильность", - сказал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале."Будем надеяться, что здравый смысл в этой сфере возобладает, диалог на эту тему - я рассчитываю - будет продолжен. Наши контакты по разным линиям сохраняются. И я думаю, что при отсутствии с американской стороны стремления вообще пустить под откос все то что осталось от контроля над вооружениями как он создавался и как мы его знаем последние десятилетия получится сохранить хотя бы бы элементы архитектуры всей этой архитектуры", - подчеркнул российский дипломат.

https://ria.ru/20220803/dogovor-1807109083.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, государственный департамент сша, сергей рябков, в мире, снв