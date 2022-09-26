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МИД надеется на диалог с Госдепартаментом по договору об СНВ
МИД надеется на диалог с Госдепартаментом по договору об СНВ - РИА Новости, 26.09.2022
МИД надеется на диалог с Госдепартаментом по договору об СНВ
Россия рассчитывает на продолжение диалога с США по договору о СНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T14:28
2022-09-26T14:28
2022-09-26T14:40
россия
сша
государственный департамент сша
сергей рябков
в мире
снв
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает на продолжение диалога с США по договору о СНВ, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Российская Федерация продолжает диалог по конкретике договора по СНВ, пожалуй, единственного сохранившегося на сегодняшний день инструмента в этой сфере, обеспечивающего относительную предсказуемость и стабильность", - сказал Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале."Будем надеяться, что здравый смысл в этой сфере возобладает, диалог на эту тему - я рассчитываю - будет продолжен. Наши контакты по разным линиям сохраняются. И я думаю, что при отсутствии с американской стороны стремления вообще пустить под откос все то что осталось от контроля над вооружениями как он создавался и как мы его знаем последние десятилетия получится сохранить хотя бы бы элементы архитектуры всей этой архитектуры", - подчеркнул российский дипломат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, государственный департамент сша, сергей рябков, в мире, снв
Россия, США, Государственный департамент США, Сергей Рябков, В мире, СНВ
14:28 26.09.2022 (обновлено: 14:40 26.09.2022)
МИД надеется на диалог с Госдепартаментом по договору об СНВ
Замглавы МИД Рябков: Москва надеется на диалог с Вашингтоном по договору об СНВ