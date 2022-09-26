Сноуден после получения гражданства России заявил о стабильности для семьи
Сноуден после получения гражданства России заявил о стабильности для своей семьи
Эдвард Сноуден и его подруга Линдсей Миллс. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден после получения гражданства России заявил, что стабильность положительно повлияет на жизнь его семьи, а также попросил об уважении частной жизни.
Ранее президент России Владимир Путин дал экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену российское гражданство, соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что российское гражданство Сноудену было предоставлено по его просьбе.
"После двух лет ожидания и почти десяти лет в изгнании, немного стабильности окажет положительное влияние для моей семьи. Я молюсь о неприкосновенности частной жизни для них и для нас всех", - написал Сноуден в Twitter в качестве ответа на свою публикацию в 2020 году о том, что он подает на российское гражданство.
Сноуден в июне 2013 года инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны ряда других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство. Сноуден женат, в конце 2020 года у пары родился сын.