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Сноуден должен вернуться в США и предстать перед судом, заявил Госдеп - РИА Новости, 26.09.2022
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Сноуден должен вернуться в США и предстать перед судом, заявил Госдеп
Сноуден должен вернуться в США и предстать перед судом, заявил Госдеп - РИА Новости, 26.09.2022
Сноуден должен вернуться в США и предстать перед судом, заявил Госдеп
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, получивший гражданство России, должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом, заявил официальный представитель РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T21:01
2022-09-26T21:45
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ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, получивший гражданство России, должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс."Наша позиция не изменилась: господин Сноуден должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом, как и любой другой гражданин США", — сказал Прайс на брифинге.По словам представителя Госдепа, Вашингтон продолжает считать Сноудена гражданином США, хотя он и заявлял публично об отказе от гражданства. Прайс при этом предположил, что с выдачей гражданства России Сноудену его могут мобилизовать для участия в спецоперации на Украине. Подобное предположение уже опроверг адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.Ранее президент России Владимир Путин дал экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену российское гражданство, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что российское гражданство Сноудену было предоставлено по его просьбе.
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в мире, сша, государственный департамент сша
В мире, США, Государственный департамент США
21:01 26.09.2022 (обновлено: 21:45 26.09.2022)
 
Сноуден должен вернуться в США и предстать перед судом, заявил Госдеп

Госдеп: США считают, что Сноуден должен вернуться в страну и предстать перед судом

© AP Photo / Marco GarciaЭдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи на конференции Американского союза гражданских свобод (ACLU)
Эдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи на конференции Американского союза гражданских свобод (ACLU) - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Marco Garcia
Эдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи на конференции Американского союза гражданских свобод (ACLU). Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, получивший гражданство России, должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
"Наша позиция не изменилась: господин Сноуден должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом, как и любой другой гражданин США", — сказал Прайс на брифинге.
По словам представителя Госдепа, Вашингтон продолжает считать Сноудена гражданином США, хотя он и заявлял публично об отказе от гражданства. Прайс при этом предположил, что с выдачей гражданства России Сноудену его могут мобилизовать для участия в спецоперации на Украине. Подобное предположение уже опроверг адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.
Ранее президент России Владимир Путин дал экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену российское гражданство, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что российское гражданство Сноудену было предоставлено по его просьбе.
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