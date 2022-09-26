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Сноуден должен вернуться в США и предстать перед судом, заявил Госдеп

Сноуден должен вернуться в США и предстать перед судом, заявил Госдеп - РИА Новости, 26.09.2022

Сноуден должен вернуться в США и предстать перед судом, заявил Госдеп

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, получивший гражданство России, должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом, заявил официальный представитель РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T21:01

2022-09-26T21:01

2022-09-26T21:45

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ВАШИНГТОН, 26 сен — РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, получивший гражданство России, должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс."Наша позиция не изменилась: господин Сноуден должен вернуться в США, чтобы предстать перед судом, как и любой другой гражданин США", — сказал Прайс на брифинге.По словам представителя Госдепа, Вашингтон продолжает считать Сноудена гражданином США, хотя он и заявлял публично об отказе от гражданства. Прайс при этом предположил, что с выдачей гражданства России Сноудену его могут мобилизовать для участия в спецоперации на Украине. Подобное предположение уже опроверг адвокат Сноудена Анатолий Кучерена.Ранее президент России Владимир Путин дал экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену российское гражданство, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что российское гражданство Сноудену было предоставлено по его просьбе.

https://ria.ru/20220926/snouden-1819631703.html

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в мире, сша, государственный департамент сша