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Сноуден не попадает под частичную мобилизацию

Сноуден не попадает под частичную мобилизацию - РИА Новости, 26.09.2022

Сноуден не попадает под частичную мобилизацию

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, полудивший гражданство РФ, не служил в российской армии, поэтому он не попадает в категории призываемых по частичной РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T19:39

2022-09-26T19:39

2022-09-26T19:44

эдвард сноуден

анатолий кучерена

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, полудивший гражданство РФ, не служил в российской армии, поэтому он не попадает в категории призываемых по частичной мобилизации, заявил РИА Новости адвокат Сноудена в РФ Анатолий Кучерена."Он не служил в российской армии, поэтому, по нашему действующему законодательству, не попадает в эту категорию граждан, которая сейчас призывается. Вы знаете, что сейчас призывают резервистов, которые проходили службу и имеют соответствующую специальность. А дальше он будет действовать по закону, как все предусмотрено в российском законодательстве", - сказал Кучерена.Ранее президент России Владимир Путин дал экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену российское гражданство, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что российское гражданство Сноудену было предоставлено по его просьбе.

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эдвард сноуден, анатолий кучерена, россия, частичная мобилизация в россии