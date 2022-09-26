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Сноуден не попадает под частичную мобилизацию
Сноуден не попадает под частичную мобилизацию - РИА Новости, 26.09.2022
Сноуден не попадает под частичную мобилизацию
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, полудивший гражданство РФ, не служил в российской армии, поэтому он не попадает в категории призываемых по частичной РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:39
2022-09-26T19:39
2022-09-26T19:44
эдвард сноуден
анатолий кучерена
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, полудивший гражданство РФ, не служил в российской армии, поэтому он не попадает в категории призываемых по частичной мобилизации, заявил РИА Новости адвокат Сноудена в РФ Анатолий Кучерена."Он не служил в российской армии, поэтому, по нашему действующему законодательству, не попадает в эту категорию граждан, которая сейчас призывается. Вы знаете, что сейчас призывают резервистов, которые проходили службу и имеют соответствующую специальность. А дальше он будет действовать по закону, как все предусмотрено в российском законодательстве", - сказал Кучерена.Ранее президент России Владимир Путин дал экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену российское гражданство, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что российское гражданство Сноудену было предоставлено по его просьбе.
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РИА Новости
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эдвард сноуден, анатолий кучерена, россия, частичная мобилизация в россии
Эдвард Сноуден, Анатолий Кучерена, Россия, Частичная мобилизация в России
19:39 26.09.2022 (обновлено: 19:44 26.09.2022)
Сноуден не попадает под частичную мобилизацию
Адвокат Кучерена: Сноуден не служил в России, поэтому не попадет под частичную мобилизацию
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, полудивший гражданство РФ, не служил в российской армии, поэтому он не попадает в категории призываемых по частичной мобилизации, заявил РИА Новости адвокат Сноудена в РФ Анатолий Кучерена.
"Он не служил в российской армии, поэтому, по нашему действующему законодательству, не попадает в эту категорию граждан, которая сейчас призывается. Вы знаете, что сейчас призывают резервистов, которые проходили службу и имеют соответствующую специальность. А дальше он будет действовать по закону, как все предусмотрено в российском законодательстве", - сказал Кучерена.
Ранее президент России Владимир Путин
дал экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену российское гражданство, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил РИА Новости, что российское гражданство Сноудену было предоставлено по его просьбе.