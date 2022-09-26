https://ria.ru/20220926/snouden-1819631703.html

Жена Сноудена подаст на российское гражданство

Жена Сноудена подаст на российское гражданство - РИА Новости, 26.09.2022

Жена Сноудена подаст на российское гражданство

Вслед за экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом подавать на российское гражданство будет его супруга, заявил РИА Новости адвокат Сноудена в РФ... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T19:19

2022-09-26T19:19

2022-09-26T19:35

в мире

эдвард сноуден

анатолий кучерена

россия

сша

гражданство

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вслед за экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом подавать на российское гражданство будет его супруга, заявил РИА Новости адвокат Сноудена в РФ Анатолий Кучерена."Сейчас супруга будет получать гражданство после того, как он получил. Теперь супруга будет подавать",- сказал Кучерена.По словам адвоката, дочь Сноудена, которая родилась в РФ, получила гражданство России по рождению.

https://ria.ru/20211222/pomilovanie-1765008383.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, эдвард сноуден, анатолий кучерена, россия, сша, гражданство