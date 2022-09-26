https://ria.ru/20220926/snouden-1819631703.html
Жена Сноудена подаст на российское гражданство
Жена Сноудена подаст на российское гражданство - РИА Новости, 26.09.2022
Жена Сноудена подаст на российское гражданство
Вслед за экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом подавать на российское гражданство будет его супруга, заявил РИА Новости адвокат Сноудена в РФ... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:19
2022-09-26T19:19
2022-09-26T19:35
в мире
эдвард сноуден
анатолий кучерена
россия
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гражданство
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вслед за экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом подавать на российское гражданство будет его супруга, заявил РИА Новости адвокат Сноудена в РФ Анатолий Кучерена."Сейчас супруга будет получать гражданство после того, как он получил. Теперь супруга будет подавать",- сказал Кучерена.По словам адвоката, дочь Сноудена, которая родилась в РФ, получила гражданство России по рождению.
https://ria.ru/20211222/pomilovanie-1765008383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эдвард сноуден, анатолий кучерена, россия, сша, гражданство
В мире, Эдвард Сноуден, Анатолий Кучерена, Россия, США, Гражданство
19:19 26.09.2022 (обновлено: 19:35 26.09.2022)
Жена Сноудена подаст на российское гражданство
Жена экс-сотрудника спецслужб США Сноудена Линдси Миллс подаст на российское гражданство