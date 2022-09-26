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Жена Сноудена подаст на российское гражданство - РИА Новости, 26.09.2022
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Жена Сноудена подаст на российское гражданство
Жена Сноудена подаст на российское гражданство - РИА Новости, 26.09.2022
Жена Сноудена подаст на российское гражданство
Вслед за экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом подавать на российское гражданство будет его супруга, заявил РИА Новости адвокат Сноудена в РФ... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:19
2022-09-26T19:35
в мире
эдвард сноуден
анатолий кучерена
россия
сша
гражданство
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вслед за экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом подавать на российское гражданство будет его супруга, заявил РИА Новости адвокат Сноудена в РФ Анатолий Кучерена."Сейчас супруга будет получать гражданство после того, как он получил. Теперь супруга будет подавать",- сказал Кучерена.По словам адвоката, дочь Сноудена, которая родилась в РФ, получила гражданство России по рождению.
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в мире, эдвард сноуден, анатолий кучерена, россия, сша, гражданство
В мире, Эдвард Сноуден, Анатолий Кучерена, Россия, США, Гражданство
19:19 26.09.2022 (обновлено: 19:35 26.09.2022)
 
Жена Сноудена подаст на российское гражданство

Жена экс-сотрудника спецслужб США Сноудена Линдси Миллс подаст на российское гражданство

© РИА Новости / Анатолий Кучерена / Перейти в медиабанкЭдвард Сноуден и Линдсей Миллс в одном из российских театров в Москве
Эдвард Сноуден и Линдсей Миллс в одном из российских театров в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Анатолий Кучерена
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Эдвард Сноуден и Линдсей Миллс в одном из российских театров в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вслед за экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом подавать на российское гражданство будет его супруга, заявил РИА Новости адвокат Сноудена в РФ Анатолий Кучерена.
"Сейчас супруга будет получать гражданство после того, как он получил. Теперь супруга будет подавать",- сказал Кучерена.
По словам адвоката, дочь Сноудена, которая родилась в РФ, получила гражданство России по рождению.
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В миреЭдвард СноуденАнатолий КучеренаРоссияСШАГражданство
 
 
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