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Сноудену предоставили российское гражданство по его просьбе, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2022
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Сноудену предоставили российское гражданство по его просьбе, заявил Песков
Сноудену предоставили российское гражданство по его просьбе, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2022
Сноудену предоставили российское гражданство по его просьбе, заявил Песков
Российское гражданство Эдварду Сноудену было предоставлено по его просьбе, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:14
2022-09-26T19:16
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
эдвард сноуден
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российское гражданство Эдварду Сноудену было предоставлено по его просьбе, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Разумеется", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
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россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), эдвард сноуден
Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Эдвард Сноуден
19:14 26.09.2022 (обновлено: 19:16 26.09.2022)
 
Сноудену предоставили российское гражданство по его просьбе, заявил Песков

Песков: российское гражданство было предоставлено Эдварду Сноудену по его просьбе

© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo
Эдвард Сноуден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российское гражданство Эдварду Сноудену было предоставлено по его просьбе, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Разумеется", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 16:05
Контрактники-иностранцы смогут получить гражданство в упрощенном порядке
 
РоссияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Эдвард Сноуден
 
 
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