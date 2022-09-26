https://ria.ru/20220926/snouden-1819630485.html
Сноудену предоставили российское гражданство по его просьбе, заявил Песков
Сноудену предоставили российское гражданство по его просьбе, заявил Песков - РИА Новости, 26.09.2022
Сноудену предоставили российское гражданство по его просьбе, заявил Песков
Российское гражданство Эдварду Сноудену было предоставлено по его просьбе, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:14
2022-09-26T19:14
2022-09-26T19:16
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
эдвард сноуден
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российское гражданство Эдварду Сноудену было предоставлено по его просьбе, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Разумеется", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20220924/grazhdanstvo-1819177873.html
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россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), эдвард сноуден
Россия, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Эдвард Сноуден
19:14 26.09.2022 (обновлено: 19:16 26.09.2022)
Сноудену предоставили российское гражданство по его просьбе, заявил Песков
Песков: российское гражданство было предоставлено Эдварду Сноудену по его просьбе