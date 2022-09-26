https://ria.ru/20220926/snouden-1819626365.html

Путин предоставил Сноудену российское гражданство

Путин предоставил Сноудену российское гражданство - РИА Новости, 26.09.2022

Путин предоставил Сноудену российское гражданство

Президент России Владимир Путин предоставил бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену российское гражданство. Документ опубликован на портале... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T18:58

2022-09-26T18:58

2022-09-26T19:53

эдвард сноуден

владимир путин

россия

общество

сша

шереметьево (аэропорт)

великобритания

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предоставил бывшему сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену российское гражданство. Документ опубликован на портале правовой информации."В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в Соединенных Штатах Америки", — говорится в указе.Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российское гражданство Сноудену предоставили по его просьбе.Вслед за супругом на получение гражданства будет подавать его жена, сообщил адвокат Анатолий Кучерена. Он также добавил, что Сноудена не призовут в рамках частичной мобилизации, поскольку он не служил в российской армии.В июне 2013 года Сноуден инициировал крупный международный скандал, передав газетам Washington Post и Guardian некоторые секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете.После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда — в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. После отказов со стороны других стран Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США.В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. Впоследствии ему выдали бессрочный вид на жительство. В ноябре 2020 года адвокат Анатолий Кучерена сообщил о намерении Сноудена получить российское гражданство.

https://ria.ru/20211222/pomilovanie-1765008383.html

https://ria.ru/20210719/slezhka-1741866341.html

https://ria.ru/20210929/snouden-1752268918.html

россия

сша

великобритания

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эдвард сноуден, владимир путин, россия, общество, сша, шереметьево (аэропорт), великобритания, дмитрий песков (спецпредставитель президента)