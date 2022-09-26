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Ученые России и ОАЭ создают технологию вызова дождя в засуху

Ученые России и ОАЭ создают технологию вызова дождя в засуху - РИА Новости, 26.09.2022

Ученые России и ОАЭ создают технологию вызова дождя в засуху

Новую технологию вызова осадков из облаков разрабатывают специалисты СКФУ совместно с другими российскими учеными и коллегами из ОАЭ. По их словам, в... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T03:00

2022-09-26T03:00

2022-09-26T03:00

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Новую технологию вызова осадков из облаков разрабатывают специалисты СКФУ совместно с другими российскими учеными и коллегами из ОАЭ. По их словам, в перспективе методика позволит эффективно перераспределять атмосферную влагу, перемещая облака на 50-100 километров по горизонтали. Данные исследования опубликованы в журнале Atmospheric research.Природные облака делятся на два типа — локальные, возникающие там, где они наблюдаются, и фронтальные, способные "путешествовать" на большие расстояния, объяснили специалисты.По их словам, искусственное увеличение осадков возможно за счет работы с фронтальными облаками. Образуются они на границе теплого и холодного воздуха, а их распространение обусловлено движениями атмосферного фронта, рассказали ученые.Ключевая задача, по словам специалистов, — не просто спровоцировать дождь, а "дотянуть" облако до области засухи или лесных пожаров. Проблема засух заключается в том, что атмосферный фронт, как правило, распространяется в одном направлении, с запада на восток, а запасы воды в нем уменьшаются по мере движения.Команда ученых Северо-Кавказского федерального университета в сотрудничестве со специалистами из ОАЭ предложила механизм решения этой проблемы. По их словам, он основан на применении особых реагентов, повышающих время жизни облаков и их насыщенность влагой.По словам ученых, разработанный реагент за счет конденсации на нем частиц воды выделяет тепло по мере подъема, что увеличивает энергию и скорость восходящего потока воздуха. В химический состав реагента входят хлориды натрия и кальция, а также карбамид.Добавка реагента в метеотрон, согласно моделированию, увеличивает вертикальную протяженность атмосферного фронта. Это приводит не только к росту интенсивности и количества осадков, но и к увеличению времени жизни облаков, объяснили ученые."Проблема, например, у коллег в ОАЭ в том, что фронтальные облака проходят над акваторией моря и выпадают осадками, не доходя до суши. В перспективе наш подход позволит дополнительно вытягивать атмосферный фронт на 50-100 километров на восток, что поможет улучшить климат и экономику многих регионов", — сообщил Роберт Закинян.Работы проводились совместно со специалистами Высокогорного геофизического института (Россия) и Национального центра метеорологии (ОАЭ) в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030". Следующий этап исследования — экспериментальная проверка эффективности нового реагента.

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