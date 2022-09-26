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В Сирии оценили ущерб в нефтегазовом секторе с 2011 года - РИА Новости, 26.09.2022
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В Сирии оценили ущерб в нефтегазовом секторе с 2011 года
В Сирии оценили ущерб в нефтегазовом секторе с 2011 года - РИА Новости, 26.09.2022
В Сирии оценили ущерб в нефтегазовом секторе с 2011 года
Ущерб в нефтяном и газовом секторах Сирии с 2011 года по 2022 год составил 107 миллиардов долларов, Дамаск добивается этой компенсации, заявил, выступая на... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T17:17
2022-09-26T17:17
сирия
экономика
война в сирии
фейсал микдад
сша
мид сирии
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Ущерб в нефтяном и газовом секторах Сирии с 2011 года по 2022 год составил 107 миллиардов долларов, Дамаск добивается этой компенсации, заявил, выступая на неделе высокого уровня сессии ГА ООН, глава МИД Сирии Фейсал Микдад.Он указал на проблему односторонних незаконных антисирийских санкций, введенных Западом, а также на проблему разграбления богатств сирийского народа."Лишь один пример: согласно подсчетам, прямые и непрямые потери в нефтяном и газовом секторах Сирии с 2011 года по 2022 год достигают 107 миллиардов долларов США. Мы добиваемся компенсации этого ущерба", - сказал Микдад.
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сирия, экономика, война в сирии, фейсал микдад, сша, мид сирии
Сирия, Экономика, Война в Сирии, Фейсал Микдад, США, МИД Сирии
17:17 26.09.2022
 
В Сирии оценили ущерб в нефтегазовом секторе с 2011 года

МИД Сирии оценил ущерб в нефтегазовом секторе с 2011 года в 107 миллиардов долларов

© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканский военный автомобиль патрулирует сирийские нефтяные месторождения
Американский военный автомобиль патрулирует сирийские нефтяные месторождения - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американский военный автомобиль патрулирует сирийские нефтяные месторождения. Архивное фото
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ООН, 26 сен – РИА Новости. Ущерб в нефтяном и газовом секторах Сирии с 2011 года по 2022 год составил 107 миллиардов долларов, Дамаск добивается этой компенсации, заявил, выступая на неделе высокого уровня сессии ГА ООН, глава МИД Сирии Фейсал Микдад.
Он указал на проблему односторонних незаконных антисирийских санкций, введенных Западом, а также на проблему разграбления богатств сирийского народа.
"Лишь один пример: согласно подсчетам, прямые и непрямые потери в нефтяном и газовом секторах Сирии с 2011 года по 2022 год достигают 107 миллиардов долларов США. Мы добиваемся компенсации этого ущерба", - сказал Микдад.
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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СирияЭкономикаВойна в СирииФейсал МикдадСШАМИД Сирии
 
 
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