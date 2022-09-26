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Шольц вышел из себя после заявления главы МИД Украины, пишет NYT - РИА Новости, 26.09.2022
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Шольц вышел из себя после заявления главы МИД Украины, пишет NYT
Шольц вышел из себя после заявления главы МИД Украины, пишет NYT - РИА Новости, 26.09.2022
Шольц вышел из себя после заявления главы МИД Украины, пишет NYT
Канцлер Германии Олаф Шольц раздраженно прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву, пишет... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T11:53
2022-09-26T15:42
в мире
олаф шольц
германия
украина
дмитрий кулеба
мид украины
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц раздраженно прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву, пишет The New York Times."Лидерство не означает, что вы делаете то, о чем вас просят. Лидерство заключается в том, чтобы принимать правильные решения и быть очень сильным. И это то, что я делаю", — ответил канцлер. Кроме того, Шольц эмоционально отреагировал на вопрос, почему Германия не будет тратить два процента ВВП на военные расходы в ближайшие несколько лет, отмечается в статье. "Честно говоря, задавать этот вопрос несерьезно", — ответил политик.Ранее глава МИД Украины Кулеба написал в Twitter, что получает разочаровывающие сигналы из Германии, касающиеся вопроса поставок танков Leopard и БМП Marder. Он заявил, что нет "ни единого рационального аргумента" в пользу того, что это оружие нельзя поставлять, и спросил, чего боится Берлин.Киевский режим рассчитывает получить немецкие танки Leopard 2, но Берлин не спешит ими делиться. При этом Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину, но не будет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО. Как писало агентство Bloomberg, западные страны пришли к негласной договоренности не поставлять киевским властям танки, так что ФРГ не хочет оказаться здесь первой и дать повод для обвинений в эскалации.Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с западным оружием для Киева станут законной целью для ВКС. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220923/berbok-1818933357.html
https://ria.ru/20220906/krym-1814864155.html
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в мире, олаф шольц, германия, украина, дмитрий кулеба, мид украины
В мире, Олаф Шольц, Германия, Украина, Дмитрий Кулеба, МИД Украины
11:53 26.09.2022 (обновлено: 15:42 26.09.2022)
 
Шольц вышел из себя после заявления главы МИД Украины, пишет NYT

New York Times: канцлер ФРГ Шольц вышел из себя из-за слов Кулебы о танках для Украины

© AP Photo / Michael SohnКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц раздраженно прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву, пишет The New York Times.
"Лидерство не означает, что вы делаете то, о чем вас просят. Лидерство заключается в том, чтобы принимать правильные решения и быть очень сильным. И это то, что я делаю", — ответил канцлер.
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Кроме того, Шольц эмоционально отреагировал на вопрос, почему Германия не будет тратить два процента ВВП на военные расходы в ближайшие несколько лет, отмечается в статье.

"Честно говоря, задавать этот вопрос несерьезно", — ответил политик.
Ранее глава МИД Украины Кулеба написал в Twitter, что получает разочаровывающие сигналы из Германии, касающиеся вопроса поставок танков Leopard и БМП Marder. Он заявил, что нет "ни единого рационального аргумента" в пользу того, что это оружие нельзя поставлять, и спросил, чего боится Берлин.
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Киевский режим рассчитывает получить немецкие танки Leopard 2, но Берлин не спешит ими делиться. При этом Шольц заявил, что Германия продолжит поддерживать Украину, но не будет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО. Как писало агентство Bloomberg, западные страны пришли к негласной договоренности не поставлять киевским властям танки, так что ФРГ не хочет оказаться здесь первой и дать повод для обвинений в эскалации.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с западным оружием для Киева станут законной целью для ВКС. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, накачивание Украины оружием не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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