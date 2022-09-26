https://ria.ru/20220926/shkolniki-1819592191.html

Всероссийская олимпиада школьников: правила, этапы, бонусы для призеров

Всероссийская олимпиада школьников 2022: этапы, задания, классы и расписание

Всероссийская олимпиада школьников: правила, этапы, бонусы для призеров

Всероссийская олимпиада школьников 2022 – одно из важнейших событий для многих учеников России. Она отличается от обычных олимпиад по разным предметам... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T17:17

2022-09-26T17:17

2022-09-26T17:17

россия

образование - общество

александр филатов

москва

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Всероссийская олимпиада школьников 2022 – одно из важнейших событий для многих учеников России. Она отличается от обычных олимпиад по разным предметам повышенной сложностью и нестандартностью заданий. Какие классы могут участвовать в олимпиаде, как пройти на региональный этап, расписание и сроки, а также ответы на другие вопросы – в материале РИА Новости.Всероссийская олимпиада школьниковВсероссийская олимпиада школьников (Всеросс или ВсОШ) – одна из самых старых и престижных олимпиад в России. Ежегодно в ней принимает участие большое количество школьников со всей страны, многие из которых готовятся с начальных классов и предварительно участвуют в перечневых олимпиадах, повышая уровень компетенций и проверяя свои знания.ЭтапыСемен Мамыкин, проверяющий муниципального и регионального этапов ВсОШ по истории и обществознанию, поясняет, что олимпиада состоит из четырех этапов:При этом до 7 класса возможно участие только в первом этапе, в 7–8 классах, в случае хороших результатов, еще и в заключительном, а с 9 класса можно стать лучшим на уровне России. При этом никто не мешает участвовать в олимпиаде за более старший класс, если ребенок опережает школьную программу."Переход от одной ступени к другой осуществляется по итогам предыдущего отбора: допуск предоставляется только при условии преодоления планки – необходимого количества баллов. Граничные баллы ежегодно меняются, они устанавливаются после анализа работ всех участников", – дополнил Денис Титов, руководитель академического отдела онлайн-школы "Коалиция".УчастникиАлександр Филатов, основатель онлайн-школы ЕГЭLand и преподаватель обществознания отмечает, что в соответствии с п.6 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников в олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы начального, основного и среднего общего образования в соответствующих организациях, а также лица, осваивающие указанные образовательные программы в форме самообразования или семейного образования. Переводя на простой язык, принимать участие в ВсОШ могут ученики с 1 по 11 класс. Если какой-либо этап недоступен для того класса, в котором обучается ребенок, то он имеет право участвовать за следующий класс.Есть несколько нюансов, касающихся участников различных этапов:Если в субъекте ни один участник не набрал проходной балл по предмету, необходимый для участия в заключительном этапе, на него все же допускается один представитель региона, показавший лучший результат (но количество баллов должно быть не менее 50 % от максимально возможного значения).ОрганизаторыОрганизаторы различаются в зависимости от этапа. В п.12 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников указано, что:СрокиКаждый год расписание олимпиад по предметам меняется. При этом график школьного этапа различается по регионам, поэтому лучше всего уточнять его в местном отделе образования. Тем не менее, в п.9 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников указано, что общий срок проведения ВсОШ – с 1 сентября по 30 июня. А в п.11 этого же документа обозначены даты окончания каждого этапа:"Для заключительного этапа окончанием является дата издания приказа об утверждении итоговых результатов по соответствующим общеобразовательным предметам, но не позднее 30 июня", – дополнил Александр Филатов.ПредметыВсероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам, которые закреплены в п.4 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников:Призеры и победителиОтдельно для каждого этапа определяется свое количество призеров и победителей и пороги, которые нужно преодолеть для получения одного из этих званий. Этот показатель нестабильный и заранее его никто не знает. Для школьного и муниципального этапов работает следующее правило: участники с максимальными баллами называются победителями только в том случае, если их баллы превышают половину максимально возможных. Из-за этого нередко случаются ситуации, когда на первых двух этапах нет победителей, есть только призеры.Победителем ВсОШ является тот, кто наберет больше всего баллов по своему предмету на заключительном этапе. Дипломы получают как победители, так и призеры.ЛьготыПо словам Александра Филатова, предусматриваются следующие льготы для призеров и победителей:Что дает участие в олимпиадеУчастие во всероссийской олимпиаде привлекает не только возможностью проверить свои знания, но и ценными наградами.Поступление в вузАлександр Филатов отмечает, что в соответствии с п.1 ч.4 ст.71 Федерального закона № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников имеют право на поступление в вуз без вступительных испытаний. Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает соответствие профиля олимпиады образовательной программе, на которую могут поступить такие абитуриенты, в соответствии с п.28 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования.Абитуриенты, имеющие статус призера или победителя иных этапов всероссийской олимпиады школьников, имеют право зачесть дипломы, подтверждающие такой статус, в качестве индивидуальных достижений в рамках правил, установленных вузом.Денежное вознаграждениеНе менее приятный бонус, служащий дополнительной мотивацией, по словам Дениса Титова, – единоразовая выплата победителям заключительного этапа ВсОШ. Каждый регион устанавливает свою сумму вознаграждения. Например, в Москве победителю начисляют 500 000 рублей, призерам – 300 000 рублей, а участникам – 100 000 рублей.Грант президента РФДля того, чтобы стать получателем гранта президента РФ, необходимо стать призером или победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и поступить на бюджет в вуз/колледж в течение двух лет после получения статуса."Размер гранта составляет 20 000 рублей ежемесячно на период обучения по образовательной программе вуза или по программам среднего профессионального образования. Более подробно про порядок включения в список претендентов на грант Президента РФ можно узнать на сайте грантыпрезидента.рф или в Правилах выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития", – отметил Александр Филатов.Про условия получения, подтверждения и осуществления трудовой деятельности после окончания обучения можно прочитать в Постановлении Правительства РФ от 23.05.2020 г. № 744 "О грантах Президента Российской Федерации лицам, проявившим выдающиеся способности и показавшим высокие достижения в определенной сфере деятельности, поступившим на обучение в образовательные и научные организации".Подготовка к олимпиаде"Не существует универсальной формулы для подготовки к каждому предмету, – отмечает Александр Филатов. – Разнообразие заданий не позволяет определить конкретный перечень литературы, которую нужно изучить для достижения высоких результатов. Как правило, задания строятся на углубленной программе, довольно часто выступающей за пределы школьных знаний.Что могу посоветовать: читать больше профильной литературы, в том числе учебники старших классов и для высших учебных заведений; решать задания прошлых лет (тут могут помочь различные группы в социальных сетях, сайты с олимпиадными заданиями и другое); интересоваться смежными предметами. Также тем, кто заинтересован в достижении высоких результатов, стоит развивать творческие способности, так как олимпиады — это про творчество, а не шаблонное мышление"."Как готовиться к олимпиаде? Это вполне возможно делать самостоятельно, можно найти задания олимпиад прошлых лет и соотнести их со школьной программой, – дополняет Семен Мамыкин, – также в некоторых регионах есть олимпиадные кружки и центры образования, которые заинтересованы в развитии олимпиадного движения в своем субъекте. Главное – начать!"Денис Титов уточняет, что подготовиться к Всероссийской олимпиаде можно только при условии регулярной практики и постоянного повышения уровня знаний. Незаменимый инструмент подготовки – решение заданий прошлых лет, позволяющее привыкнуть к формату вопросов и научиться выполнять типовые задачи.Как проходит олимпиадаПо словам Семена Мамыкина, школьный и муниципальный этапы проходят онлайн или на компьютерах в школе. Региональный этап на площадке столицы региона (или нескольких, если область большая), куда приезжают дети со всего субъекта Федерации. Наконец, заключительный этап проходит в каком-либо из городов России, определенном заранее.Сколько стоит участиеУчастие в олимпиаде бесплатное. В соответствии с ч.2 ст.77 Федерального закона №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" взимание платы за участие во ВсОШ не допускается.

https://sn.ria.ru/20220802/shkolnye_olimpiady-1806573327.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

россия, образование - общество, александр филатов, москва