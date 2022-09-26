https://ria.ru/20220926/shkola-1819613680.html
Школа, в которой произошел теракт, завтра будет работать дистанционно
Школа, в которой произошел теракт, завтра будет работать дистанционно - РИА Новости, 26.09.2022
Школа, в которой произошел теракт, завтра будет работать дистанционно
Школа, в которой произошел теракт в понедельник, во вторник будет работать в дистанционном режиме, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:08
2022-09-26T18:08
2022-09-26T18:08
сергей кравцов
россия
ижевск
стрельба в школе в ижевске
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ИЖЕВСК, 26 сен - РИА Новости. Школа, в которой произошел теракт в понедельник, во вторник будет работать в дистанционном режиме, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Завтра школа будет работать в дистанционном режиме. Мы всем желающим даем возможность продолжения обучения детей в других школах", - сказал Кравцов.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.
https://ria.ru/20220926/strelba-1819606375.html
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сергей кравцов, россия, ижевск, стрельба в школе в ижевске
Сергей Кравцов, Россия, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске
Школа, в которой произошел теракт, завтра будет работать дистанционно
Кравцов: школа №88, в которой произошел теракт, завтра будет работать дистанционно