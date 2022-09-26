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Школа, в которой произошел теракт, завтра будет работать дистанционно - РИА Новости, 26.09.2022
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Школа, в которой произошел теракт, завтра будет работать дистанционно
Школа, в которой произошел теракт, завтра будет работать дистанционно - РИА Новости, 26.09.2022
Школа, в которой произошел теракт, завтра будет работать дистанционно
Школа, в которой произошел теракт в понедельник, во вторник будет работать в дистанционном режиме, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T18:08
2022-09-26T18:08
сергей кравцов
россия
ижевск
стрельба в школе в ижевске
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ИЖЕВСК, 26 сен - РИА Новости. Школа, в которой произошел теракт в понедельник, во вторник будет работать в дистанционном режиме, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Завтра школа будет работать в дистанционном режиме. Мы всем желающим даем возможность продолжения обучения детей в других школах", - сказал Кравцов.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.
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сергей кравцов, россия, ижевск, стрельба в школе в ижевске
Сергей Кравцов, Россия, Ижевск, Стрельба в школе в Ижевске
18:08 26.09.2022
 
Школа, в которой произошел теракт, завтра будет работать дистанционно

Кравцов: школа №88, в которой произошел теракт, завтра будет работать дистанционно

© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Сотрудники правоохранительных органов у школы №88 Ижевска
Читать ria.ru в
ИЖЕВСК, 26 сен - РИА Новости. Школа, в которой произошел теракт в понедельник, во вторник будет работать в дистанционном режиме, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Завтра школа будет работать в дистанционном режиме. Мы всем желающим даем возможность продолжения обучения детей в других школах", - сказал Кравцов.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.
Автомобили экстренных служб у школы №88 Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 17:49
Открывший стрельбу в ижевской школе убийца болел шизофренией
 
Сергей КравцовРоссияИжевскСтрельба в школе в Ижевске
 
 
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