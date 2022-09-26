https://ria.ru/20220926/shkola-1819613680.html

Школа, в которой произошел теракт, завтра будет работать дистанционно

Школа, в которой произошел теракт, завтра будет работать дистанционно - РИА Новости, 26.09.2022

Школа, в которой произошел теракт, завтра будет работать дистанционно

Школа, в которой произошел теракт в понедельник, во вторник будет работать в дистанционном режиме, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T18:08

2022-09-26T18:08

2022-09-26T18:08

сергей кравцов

россия

ижевск

стрельба в школе в ижевске

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819472772_0:195:3295:2048_1920x0_80_0_0_3b46ba7140acae0d4a10f1da2e6ca77e.jpg

ИЖЕВСК, 26 сен - РИА Новости. Школа, в которой произошел теракт в понедельник, во вторник будет работать в дистанционном режиме, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Завтра школа будет работать в дистанционном режиме. Мы всем желающим даем возможность продолжения обучения детей в других школах", - сказал Кравцов.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик, мужчина 1988 года рождения, открыл стрельбу, а после покончил с собой. По последним данным, жертвами преступления стали 15 человек, 11 из них дети, еще 24 человека, в том числе 22 ребенка, получили ранения. В Удмуртии объявлен траур.

https://ria.ru/20220926/strelba-1819606375.html

россия

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей кравцов, россия, ижевск, стрельба в школе в ижевске