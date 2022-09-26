07:35 26.09.2022 (обновлено: 15:46 26.09.2022)
Депутата Госдумы шокировали детские книги в Запорожской области
Депутат Госдумы Шеремет был шокирован образцами детских книг в Запорожской области
Депутат Госдумы Михаил Шеремет. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Детские книги, которые киевские власти навязывали жителям Запорожской области, вводят в шок, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, находящийся в регионе как международный наблюдатель.
Такое впечатление осталось у него после посещения местной библиотеки.
"К примеру, букварь сделан в духе прославления запрещенной в России "Украинской повстанческой армии", где детей наставляют брать в руки оружие и убивать, а учебные пособия для школьников пронизаны героизацией Степана Бандеры", — сказал депутат.
По его словам, сейчас эти книги и пособия изъяли, но еще до недавнего времени на них воспитывалось подрастающие поколение.
"И после этого кто-то еще смеет говорить, что на Украине не было неонацизма", — подчеркнул Шеремет.
Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН)* и одним из главных инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии" (УПА)*, сформированной на Западной Украине в октябре 1942 года. Целью УПА провозглашалась борьба за независимость Украины, но она воевала прежде всего против советских войск и сотрудничала с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c нацистами.
* Экстремистские организации, запрещенные в России.
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