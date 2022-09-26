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Депутата Госдумы шокировали детские книги в Запорожской области - РИА Новости, 26.09.2022
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Депутата Госдумы шокировали детские книги в Запорожской области
Депутата Госдумы шокировали детские книги в Запорожской области - РИА Новости, 26.09.2022
Депутата Госдумы шокировали детские книги в Запорожской области
Детские книги, которые киевские власти навязывали жителям Запорожской области, вводят в шок, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, находящийся в регионе как... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T07:35
2022-09-26T15:46
в мире
михаил шеремет
степан бандера
россия
украина
запорожская область
украинская повстанческая армия
организация украинских националистов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Детские книги, которые киевские власти навязывали жителям Запорожской области, вводят в шок, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, находящийся в регионе как международный наблюдатель.Такое впечатление осталось у него после посещения местной библиотеки.По его словам, сейчас эти книги и пособия изъяли, но еще до недавнего времени на них воспитывалось подрастающие поколение.Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН)* и одним из главных инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии" (УПА)*, сформированной на Западной Украине в октябре 1942 года. Целью УПА провозглашалась борьба за независимость Украины, но она воевала прежде всего против советских войск и сотрудничала с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c нацистами.* Экстремистские организации, запрещенные в России.
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в мире, михаил шеремет, степан бандера, россия, украина, запорожская область, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, госдума рф
В мире, Михаил Шеремет, Степан Бандера, Россия, Украина, Запорожская область, Украинская повстанческая армия, Организация украинских националистов, Госдума РФ
07:35 26.09.2022 (обновлено: 15:46 26.09.2022)
 
Депутата Госдумы шокировали детские книги в Запорожской области

Депутат Госдумы Шеремет был шокирован образцами детских книг в Запорожской области

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в медиабанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Детские книги, которые киевские власти навязывали жителям Запорожской области, вводят в шок, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, находящийся в регионе как международный наблюдатель.
Такое впечатление осталось у него после посещения местной библиотеки.

"К примеру, букварь сделан в духе прославления запрещенной в России "Украинской повстанческой армии", где детей наставляют брать в руки оружие и убивать, а учебные пособия для школьников пронизаны героизацией Степана Бандеры", — сказал депутат.

По его словам, сейчас эти книги и пособия изъяли, но еще до недавнего времени на них воспитывалось подрастающие поколение.

"И после этого кто-то еще смеет говорить, что на Украине не было неонацизма", — подчеркнул Шеремет.

Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН)* и одним из главных инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии" (УПА)*, сформированной на Западной Украине в октябре 1942 года. Целью УПА провозглашалась борьба за независимость Украины, но она воевала прежде всего против советских войск и сотрудничала с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c нацистами.
* Экстремистские организации, запрещенные в России.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
25 сентября, 07:46
Депутат Госдумы заявил о начале "исхода" русских земель с Украины
 
В миреМихаил ШереметСтепан БандераРоссияУкраинаЗапорожская областьУкраинская повстанческая армияОрганизация украинских националистовГосдума РФ
 
 
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