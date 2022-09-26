https://ria.ru/20220926/sheremet-1819412849.html

Депутата Госдумы шокировали детские книги в Запорожской области

Депутата Госдумы шокировали детские книги в Запорожской области - РИА Новости, 26.09.2022

Депутата Госдумы шокировали детские книги в Запорожской области

Детские книги, которые киевские власти навязывали жителям Запорожской области, вводят в шок, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, находящийся в регионе как... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T07:35

2022-09-26T07:35

2022-09-26T15:46

в мире

михаил шеремет

степан бандера

россия

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запорожская область

украинская повстанческая армия

организация украинских националистов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости. Детские книги, которые киевские власти навязывали жителям Запорожской области, вводят в шок, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, находящийся в регионе как международный наблюдатель.Такое впечатление осталось у него после посещения местной библиотеки.По его словам, сейчас эти книги и пособия изъяли, но еще до недавнего времени на них воспитывалось подрастающие поколение.Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН)* и одним из главных инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии" (УПА)*, сформированной на Западной Украине в октябре 1942 года. Целью УПА провозглашалась борьба за независимость Украины, но она воевала прежде всего против советских войск и сотрудничала с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c нацистами.* Экстремистские организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20220925/referendum-1819264135.html

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в мире, михаил шеремет, степан бандера, россия, украина, запорожская область, украинская повстанческая армия, организация украинских националистов, госдума рф