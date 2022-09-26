https://ria.ru/20220926/servis-1819542413.html

"ТрансКонтейнер" запустил сервис из Китая в Новосибирск через Забайкальск

"ТрансКонтейнер" запустил сервис из Китая в Новосибирск через Забайкальск - РИА Новости, 26.09.2022

"ТрансКонтейнер" запустил сервис из Китая в Новосибирск через Забайкальск

"ТрансКонтейнер" запустил новый регулярный сервис для перевозки импортных грузов из Китая на собственный терминал в Новосибирске через станцию "Забайкальск",... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T15:04

2022-09-26T15:04

2022-09-26T15:04

россия-китай: главное

китай

новосибирск

трансконтейнер

технологии

экономика

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МОСКВА, 26 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". "ТрансКонтейнер" запустил новый регулярный сервис для перевозки импортных грузов из Китая на собственный терминал в Новосибирске через станцию "Забайкальск", сообщает портал Trans.ru со ссылкой на пресс-службу компании.Составы из Забайкальска будут отправляться каждую неделю.Как уточнили в компании, сервис ориентирован на доставку товаров народного потребления, а также продукции машиностроения и химической промышленности, производимых в Китае. "ТрансКонтейнер" обеспечивает накопление и обработку контейнеров на собственном терминале в Забайкальске, а также организовывает их железнодорожную перевозку на станцию "Клещиха" в Новосибирске.Отправки из Забайкальска будут выполняться каждую неделю, транзитное время составит 7 дней.

https://ria.ru/20220210/marshrut-1772104240.html

китай

новосибирск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, новосибирск, трансконтейнер, технологии, экономика