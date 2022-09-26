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"ТрансКонтейнер" запустил сервис из Китая в Новосибирск через Забайкальск
"ТрансКонтейнер" запустил сервис из Китая в Новосибирск через Забайкальск - РИА Новости, 26.09.2022
"ТрансКонтейнер" запустил сервис из Китая в Новосибирск через Забайкальск
"ТрансКонтейнер" запустил новый регулярный сервис для перевозки импортных грузов из Китая на собственный терминал в Новосибирске через станцию "Забайкальск",... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:04
2022-09-26T15:04
2022-09-26T15:04
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новосибирск
трансконтейнер
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МОСКВА, 26 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". "ТрансКонтейнер" запустил новый регулярный сервис для перевозки импортных грузов из Китая на собственный терминал в Новосибирске через станцию "Забайкальск", сообщает портал Trans.ru со ссылкой на пресс-службу компании.Составы из Забайкальска будут отправляться каждую неделю.Как уточнили в компании, сервис ориентирован на доставку товаров народного потребления, а также продукции машиностроения и химической промышленности, производимых в Китае. "ТрансКонтейнер" обеспечивает накопление и обработку контейнеров на собственном терминале в Забайкальске, а также организовывает их железнодорожную перевозку на станцию "Клещиха" в Новосибирске.Отправки из Забайкальска будут выполняться каждую неделю, транзитное время составит 7 дней.
https://ria.ru/20220210/marshrut-1772104240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, новосибирск, трансконтейнер, технологии, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Новосибирск, ТрансКонтейнер, Технологии, Экономика