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"ТрансКонтейнер" запустил сервис из Китая в Новосибирск через Забайкальск - РИА Новости, 26.09.2022
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https://ria.ru/20220926/servis-1819542413.html
"ТрансКонтейнер" запустил сервис из Китая в Новосибирск через Забайкальск
"ТрансКонтейнер" запустил сервис из Китая в Новосибирск через Забайкальск - РИА Новости, 26.09.2022
"ТрансКонтейнер" запустил сервис из Китая в Новосибирск через Забайкальск
"ТрансКонтейнер" запустил новый регулярный сервис для перевозки импортных грузов из Китая на собственный терминал в Новосибирске через станцию "Забайкальск",... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T15:04
2022-09-26T15:04
россия-китай: главное
китай
новосибирск
трансконтейнер
технологии
экономика
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МОСКВА, 26 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". "ТрансКонтейнер" запустил новый регулярный сервис для перевозки импортных грузов из Китая на собственный терминал в Новосибирске через станцию "Забайкальск", сообщает портал Trans.ru со ссылкой на пресс-службу компании.Составы из Забайкальска будут отправляться каждую неделю.Как уточнили в компании, сервис ориентирован на доставку товаров народного потребления, а также продукции машиностроения и химической промышленности, производимых в Китае. "ТрансКонтейнер" обеспечивает накопление и обработку контейнеров на собственном терминале в Забайкальске, а также организовывает их железнодорожную перевозку на станцию "Клещиха" в Новосибирске.Отправки из Забайкальска будут выполняться каждую неделю, транзитное время составит 7 дней.
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китай, новосибирск, трансконтейнер, технологии, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Новосибирск, ТрансКонтейнер, Технологии, Экономика
15:04 26.09.2022
 

"ТрансКонтейнер" запустил сервис из Китая в Новосибирск через Забайкальск

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкГрузовые контейнеры
Грузовые контейнеры - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Грузовые контейнеры . Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". "ТрансКонтейнер" запустил новый регулярный сервис для перевозки импортных грузов из Китая на собственный терминал в Новосибирске через станцию "Забайкальск", сообщает портал Trans.ru со ссылкой на пресс-службу компании.
Составы из Забайкальска будут отправляться каждую неделю.
Как уточнили в компании, сервис ориентирован на доставку товаров народного потребления, а также продукции машиностроения и химической промышленности, производимых в Китае. "ТрансКонтейнер" обеспечивает накопление и обработку контейнеров на собственном терминале в Забайкальске, а также организовывает их железнодорожную перевозку на станцию "Клещиха" в Новосибирске.
Отправки из Забайкальска будут выполняться каждую неделю, транзитное время составит 7 дней.
Грузовые контейнеры в торговом порту - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 16:00Россия-Китай: Главное
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Россия-Китай: ГлавноеКитайНовосибирскТрансКонтейнерТехнологииЭкономика
 
 
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