https://ria.ru/20220926/serbiya-1819587048.html

В Сербии радуются итогам референдума в Донбассе, заявил лидер партии

В Сербии радуются итогам референдума в Донбассе, заявил лидер партии - РИА Новости, 26.09.2022

В Сербии радуются итогам референдума в Донбассе, заявил лидер партии

Граждане Сербии почти единогласно признают и радуются итогам референдума в Донбассе, власти страны находятся под страшным давлением Запада и не могут его... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T16:57

2022-09-26T16:57

2022-09-26T16:57

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воислав шешель

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БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Граждане Сербии почти единогласно признают и радуются итогам референдума в Донбассе, власти страны находятся под страшным давлением Запада и не могут его признать, заявил РИА Новости лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.Глава сербского МИД Никола Селакович сообщил в воскресенье, что власти Сербии не признают результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях."Мы радуемся, что граждане Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона на этом референдуме с почти 100% голосов определят, чтобы их республики и области были присоединены к России. Там их место, разные тоталитарные режимы их отделяли в свое время от России, пришло время вернуть их ей. Вместе со мной радуются все сербские радикалы, мы признаем, что это – составная часть РФ, так же как мы среди первых признали Крым", - заявил Шешель агентству."Что касается официальной позиции, правящий режим в Сербии можно понять, он сейчас находится под страшным давлением Запада и угрозами. Признали они или не признали официально, это сейчас не значит много для России, важно, что весь сербский народ это признает. Гарантирую, что весь сербский народ с 5-6% исключения воодушевлен тем, что эти четыре территории снова окажутся с матерью Россией", - указал лидер Сербской радикальной партии.Он напомнил, что официальный Белград уже получил критику с Запада, после того, как министерства иностранных дел РФ и Сербии подписали на полях Генеральной ассамблеи ООН план консультаций на ближайшие два года."Представьте, им на Западе мешают даже межправительственные консультации, но убежден, что Сербия никогда не введет санкции против РФ. Поэтому я и поддержал президента Александра Вучича на президентских выборах (3 апреля – ред.) в ущерб себе - он выдерживает давление, не вводит санкции против РФ, не признает независимость Косово и Метохии, защищает Республику Сербскую в Боснии и Герцеговине и поддерживает сербов в Черногории", - подытожил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220923/sanktsii-1819046794.html

https://ria.ru/20220925/serbiya-1819317837.html

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