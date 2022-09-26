В Сербии радуются итогам референдума в Донбассе, заявил лидер партии
Лидер Сербской радикальной партии Шешель: население страны радуется референдуму в Донбассе
© AP Photo / Darko VojinovicФлаги России и Сербии
© AP Photo / Darko Vojinovic
Флаги России и Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Граждане Сербии почти единогласно признают и радуются итогам референдума в Донбассе, власти страны находятся под страшным давлением Запада и не могут его признать, заявил РИА Новости лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.
Глава сербского МИД Никола Селакович сообщил в воскресенье, что власти Сербии не признают результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
"Мы радуемся, что граждане Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона на этом референдуме с почти 100% голосов определят, чтобы их республики и области были присоединены к России. Там их место, разные тоталитарные режимы их отделяли в свое время от России, пришло время вернуть их ей. Вместе со мной радуются все сербские радикалы, мы признаем, что это – составная часть РФ, так же как мы среди первых признали Крым", - заявил Шешель агентству.
"Что касается официальной позиции, правящий режим в Сербии можно понять, он сейчас находится под страшным давлением Запада и угрозами. Признали они или не признали официально, это сейчас не значит много для России, важно, что весь сербский народ это признает. Гарантирую, что весь сербский народ с 5-6% исключения воодушевлен тем, что эти четыре территории снова окажутся с матерью Россией", - указал лидер Сербской радикальной партии.
"Представьте, им на Западе мешают даже межправительственные консультации, но убежден, что Сербия никогда не введет санкции против РФ. Поэтому я и поддержал президента Александра Вучича на президентских выборах (3 апреля – ред.) в ущерб себе - он выдерживает давление, не вводит санкции против РФ, не признает независимость Косово и Метохии, защищает Республику Сербскую в Боснии и Герцеговине и поддерживает сербов в Черногории", - подытожил собеседник агентства.