Рейтинг@Mail.ru
В Сербии радуются итогам референдума в Донбассе, заявил лидер партии - РИА Новости, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220926/serbiya-1819587048.html
В Сербии радуются итогам референдума в Донбассе, заявил лидер партии
В Сербии радуются итогам референдума в Донбассе, заявил лидер партии - РИА Новости, 26.09.2022
В Сербии радуются итогам референдума в Донбассе, заявил лидер партии
Граждане Сербии почти единогласно признают и радуются итогам референдума в Донбассе, власти страны находятся под страшным давлением Запада и не могут его... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T16:57
2022-09-26T16:57
в мире
воислав шешель
никола селакович
александр вучич
россия
сербия
донбасс
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103956/76/1039567614_0:0:2961:1665_1920x0_80_0_0_a3ff4c15f189ab7f70b1e7931c4c537f.jpg
БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Граждане Сербии почти единогласно признают и радуются итогам референдума в Донбассе, власти страны находятся под страшным давлением Запада и не могут его признать, заявил РИА Новости лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.Глава сербского МИД Никола Селакович сообщил в воскресенье, что власти Сербии не признают результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях."Мы радуемся, что граждане Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона на этом референдуме с почти 100% голосов определят, чтобы их республики и области были присоединены к России. Там их место, разные тоталитарные режимы их отделяли в свое время от России, пришло время вернуть их ей. Вместе со мной радуются все сербские радикалы, мы признаем, что это – составная часть РФ, так же как мы среди первых признали Крым", - заявил Шешель агентству."Что касается официальной позиции, правящий режим в Сербии можно понять, он сейчас находится под страшным давлением Запада и угрозами. Признали они или не признали официально, это сейчас не значит много для России, важно, что весь сербский народ это признает. Гарантирую, что весь сербский народ с 5-6% исключения воодушевлен тем, что эти четыре территории снова окажутся с матерью Россией", - указал лидер Сербской радикальной партии.Он напомнил, что официальный Белград уже получил критику с Запада, после того, как министерства иностранных дел РФ и Сербии подписали на полях Генеральной ассамблеи ООН план консультаций на ближайшие два года."Представьте, им на Западе мешают даже межправительственные консультации, но убежден, что Сербия никогда не введет санкции против РФ. Поэтому я и поддержал президента Александра Вучича на президентских выборах (3 апреля – ред.) в ущерб себе - он выдерживает давление, не вводит санкции против РФ, не признает независимость Косово и Метохии, защищает Республику Сербскую в Боснии и Герцеговине и поддерживает сербов в Черногории", - подытожил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220923/sanktsii-1819046794.html
https://ria.ru/20220925/serbiya-1819317837.html
россия
сербия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103956/76/1039567614_0:0:2221:1665_1920x0_80_0_0_189617fdee7d275353168d8e87883866.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, воислав шешель, никола селакович, александр вучич, россия, сербия, донбасс, оон, референдум в донбассе
В мире, Воислав Шешель, Никола Селакович, Александр Вучич, Россия, Сербия, Донбасс, ООН, Референдум в Донбассе
16:57 26.09.2022
 
В Сербии радуются итогам референдума в Донбассе, заявил лидер партии

Лидер Сербской радикальной партии Шешель: население страны радуется референдуму в Донбассе

© AP Photo / Darko VojinovicФлаги России и Сербии
Флаги России и Сербии - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Флаги России и Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 26 сен – РИА Новости. Граждане Сербии почти единогласно признают и радуются итогам референдума в Донбассе, власти страны находятся под страшным давлением Запада и не могут его признать, заявил РИА Новости лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель.
Глава сербского МИД Никола Селакович сообщил в воскресенье, что власти Сербии не признают результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 18:59
Вучич выразил надежду, что Сербии не придется вводить санкции против России
"Мы радуемся, что граждане Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона на этом референдуме с почти 100% голосов определят, чтобы их республики и области были присоединены к России. Там их место, разные тоталитарные режимы их отделяли в свое время от России, пришло время вернуть их ей. Вместе со мной радуются все сербские радикалы, мы признаем, что это – составная часть РФ, так же как мы среди первых признали Крым", - заявил Шешель агентству.
"Что касается официальной позиции, правящий режим в Сербии можно понять, он сейчас находится под страшным давлением Запада и угрозами. Признали они или не признали официально, это сейчас не значит много для России, важно, что весь сербский народ это признает. Гарантирую, что весь сербский народ с 5-6% исключения воодушевлен тем, что эти четыре территории снова окажутся с матерью Россией", - указал лидер Сербской радикальной партии.
Он напомнил, что официальный Белград уже получил критику с Запада, после того, как министерства иностранных дел РФ и Сербии подписали на полях Генеральной ассамблеи ООН план консультаций на ближайшие два года.
"Представьте, им на Западе мешают даже межправительственные консультации, но убежден, что Сербия никогда не введет санкции против РФ. Поэтому я и поддержал президента Александра Вучича на президентских выборах (3 апреля – ред.) в ущерб себе - он выдерживает давление, не вводит санкции против РФ, не признает независимость Косово и Метохии, защищает Республику Сербскую в Боснии и Герцеговине и поддерживает сербов в Черногории", - подытожил собеседник агентства.
Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович
25 сентября, 13:38Специальная военная операция на Украине
Сербия не признает результаты референдумов в Донбассе, заявили в МИД страны
 
В миреВоислав ШешельНикола СелаковичАлександр ВучичРоссияСербияДонбассООНРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала